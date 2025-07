Das neue Pokémon Friends ist ein Puzzlespiel mit Kuschelfaktor und jetzt erhältlich

The Pokémon Company hat während der heutigen Pokémon Presents das neue Pokémon Friends angekündigt. Die Überraschung hat man selbst vorweggenommen, indem die App etwa eine Stunde zu früh im App Store zugänglich war.

Es handelt sich um eine Free-to-play-App für Mobilgeräte und ein Spiel für die Switch-Familie, in der über 1.200 Puzzles darauf warten, gelöst zu werden. Für jedes gelöste Puzzle könnt ihr Garn erhalten, mit dem ihr anschließend Pokémon-Plüschis herstellen könnt.

Der erste Trailer zeigt unzählige der kleinen Mini-Rätsel, die für den täglichen „Heureka-Moment“ sorgen sollen. Die Plüsch-Pokémon, die ihr als Belohnungen erhaltet, könnt ihr in einem eigenen Zimmer anrichten. Mikrotransaktionen gibt es nicht, dafür aber kostenpflichtige DLC.

„Wenn Spielende Rätsel lösen, erhalten sie Garn, das in den Plüschomat gesteckt werden kann, um so im Spiel Pokémon-Plüschis herzustellen“, erklärt The Pokémon Company. „Die Bewohner von Think Town werden mittels Freundschaftsmissionen um Hilfe bitten, und Fans können ihnen dann unter die Arme greifen, indem sie ihnen Plüschis bringen.“

Und weiter: Mit Plüschis können außerdem die individuell gestaltbaren Plüschi-Zimmer im Spiel dekoriert werden. Dabei können Möbel und Designs angepasst werden, um eine Atmosphäre ganz nach Belieben zu erschaffen.“ Bei dem Zimmer, den Möbeln, aber auch Garnsorten und Rätseln setzen angesprochenen die kostenpflichtigen DLC an. Details dazu gibt es auf der offiziellen Website.

Update: Die Switch-Version kostet im Nintendo eShop offensichtlich 9,99 Euro – ist also nicht kostenlos. Kotaku hat das auch schon festgestellt und The Pokémon Company nach einem Statement dazu gefragt.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Friends, The Pokémon Company, Wonderfy Inc.