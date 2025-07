Die Überraschung zu Pokémon-Legenden: Z-A gab es von Nintendo erst nach Pokémon Presents

Bie Pokémon Presents hat The Pokémon Company wie erwartet einen neuen Trailer zu Pokémon-Legenden: Z-A (Nintendo Switch 2 Edition bei Amazon*) veröffentlicht. Die größere Überraschung gab es in Anschluss an Pokémon Presents von Nintendo.

Der Trailer gibt zunächst neue Einblicke zu Illumina City, wo Trainer auch auf starke wilde Pokémon treffen, sogenannte Elite-Pokémon. Sie habe glühende rote Augen, sind selten und schwer zu fangen.

Wir lernen außerdem Ravan kennen, den Boss des Corrosio-Clans. Er wird sich Trainern in einem Aufstiegsmatch im Z-A Royale stellen. Detektivin Matière ist uns hingegen freundlicher gesinnt. Sie bittet uns, verschwundene Pokémon und Items aufzuspüren.

Natürlich gibt es auch wieder Neuigkeiten zu den Mega-Entwicklungen. Mega-Dragoran wird als neue entdecktes, Mega-entwickeltes Pokémon enthüllt. Doch auch nach Pokémon Presents gab es noch eine Überraschung.

In den sozialen Medien kündigte Nintendo nämlich fast schon beiläufig ein Bundle aus Nintendo Switch 2 und Pokémon-Legenden: Z-A an, das ebenfalls am 16. Oktober erscheint und das Weihnachtsgeschäft der Konsole gut ankurbeln dürfte. Zum Preis ist bisher nichts bekannt. Mit dem „Mario Kart World“-Bundle konnten Nintendo-Fans kräftig sparen. Mal sehen, ob das auch hier der Fall ist. Die Konsole soll schon ab morgen vorbestellbar sein.

Am 16. Oktober 2025 erscheint das neue Pokémon-Abenteuer. Der Nintendo Store bietet jetzt Vorbestellerboni und Merchandise* zum Spiel an. Für eure Vorbestellung der digitalen oder physischen Version erhaltet ihr im Nintendo Store eine Partner-Pokémon-Figur. Ihr findet das Spiel darüber hinaus unter anderem bei Amazon*.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon-Legenden: Z-A, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak