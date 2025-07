Falls ihr es verschlafen habt: Pokémon Sleep feiert Rückkehr von drei Legendären Pokémon

Derzeit schlafen sich Fans von Pokémon Sleep noch durch die Jubiläumswochen anlässlich des zweiten Geburtstags. Aber nach dem Event ist ja in Mobile-Games bekanntlich vor dem Event. Bei Pokémon Presents gab es in dieser Woche einen verschlafenen Ausblick.

So dürfen sich müde Fans noch im September auf die Rückkehr von Raikou, Entei und Suicune freuen. Die drei Legendären Pokémon werden bei einem noch nicht näher bekannten Event zurückkehren. Eine gute Gelegenheit, falls ihr ihren ersten Auftritt verschlafen habt.

Noch mehr dürften sich Fans der ersten Stunde auf eine neue Insel freuen. Das neue Gebiet namens Bernstein-Schlucht wird ab November verfügbar sein. Details dazu gibt es noch nicht. Gewiss dürfen wir uns dort aber auch über viele neue Pokémon und deren Schlafposen freuen.

Zum zweijährigen Jubiläum von Pokémon Sleep veranstaltete The Pokémon Company kürzlich in Tokio übrigens das Jubiläumsevent „Fun Sleep Fest: Wake Up with Excitement“. Dabei teilte man einige interessante Schlafstatistiken zu Japan und Deutschland!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pokémon Sleep, The Pokémon Company, Select Button, Pokémon Works