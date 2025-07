Neverness to Everness: Das „Anime-GTA“ stellt seine optischen Verbesserungen vor

Nach Abschluss der ersten globalen Beta gibt es neue Informationen zum urbanen Open-World-Spiel Neverness to Everness, das kostenlos für PCs, PS5, Android sowie iOS spielbar sein wird. Publisher Perfect World Entertainment möchte zur Veröffentlichung noch mal an der Grafik des „Unreal 5“-Titels schrauben, um die lebendige Metropole Heathereau beeindruckend in Szene zu setzen.

Hethereau ist dabei keine normale Stadt: Euch werden Otter mit Fernseh-Köpfen begegnen, Skateboarder, die um Mitternacht Graffiti auf den Straßen erschaffen und unzählige übernatürliche Abenteuer, die wir Anomalien nennen. Die Ursprünge dieser Anomalien sind vielfältig und bisher nicht erklärt. Einer Anomalie in Hetherau zu begegnen, ist so gewöhnlich wie zu atmen – hoffentlich wird euch eure erste Begegnung keine Angst machen.

Besonderheiten des Spiels werden funktionierende Geschäfte mit einem Business-Management-System sein. So könnt ihr euch Fahrzeuge und Eigentum kaufen und in der Stadt leben. Die NPCs sollen GTA-like ihren eigenen Kopf haben und mit der Umgebung interagieren.

Ein echtes Highlight sind neben der dynamischen Großstadt sicherlich auch die Begleiter mit übermenschlichen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten, bekannt als Espers, sind Kräfte, die in normalen Menschen wach werden – einige können Anti-Schwerkraft einsetzen, um riesige Gebäude zu erklimmen und neue urbane Perspektiven zu entdecken, während andere ihre Umgebung zerstören und die Immersion verbessern können.

Auch grafisch enttäuscht das Spiel nicht: Die städtischen Szenen werden gekonnt mit der modernen Unreal Engine 5 in Szene gesetzt. Auf der PS5 und dem PC kommt auch Nanite zum Einsatz, um den Realismus und Detailgrad stark zu erhöhen. PC-Exklusiv sind die Grafikfeatures DLSS und Raytracing, ähnlich wie bei Wuthering Waves.

Perfect World Entertainment veröffentlichte einen neuen Trailer, welcher die optischen Aufwertungen gegenüberstellt. Einen ersten Einblick zum Gameplay gibt außerdem von IGN in Form von IGN Plays.

New Visual Update:

IGN Plays:

