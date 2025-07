Neues Spiel der „Metroid Dread“-Macher schreibt Millionenverlust wegen selektiver Kunden

Blades of Fire ist MercurySteams erster neuer Titel seit der Zusammenarbeit mit Nintendo für das hochgelobte Metroid Dread. Das neue Projekt kam bei der Presse gut an – auch wir fühlten uns in unserem Test bestens unterhalten. Trotzdem beklagt die Verlagsgruppe hinter dem Publisher des Spiels nun eine unterdurchschnittliche Performance des Titels.

Digital Bros – Eigentümer des „Blades of Fire“-Publishers 505 Games – hat angekündigt, dass der Umsatz für das am 30. Juni 2025 beendete Geschäftsjahr – der bereits mit einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr prognostiziert wurde – nun noch weiter schrumpfen wird. Das Unternehmen rechne aktuell mit einem Verlust von mindestens 10 Millionen Euro. Dies führt man direkt auf die schwache Performance von Blades of Fire und höher als erwartete Abschreibungen aufgrund der anhaltenden Marktunsicherheit zurück.

„Der Videospielmarkt ist weiterhin von einer herausfordernden Wettbewerbsdynamik geprägt, die durch ein Überangebot an Neuerscheinungen und zunehmend selektive Konsumenten getrieben wird“, schreibt Digital Bros. „Diese Bedingungen erschweren die erfolgreiche Markteinführung neuer Titel und die Entwicklung zuverlässiger Prognosemodelle, die Umsatz und Absatz zum Marktstart präzise prognostizieren können.“

Dies, so heißt es weiter, „bestätigt die Herausforderungen, vor denen die meisten Branchenkollegen und Wettbewerber stehen, wenn es darum geht, Verbraucher für neue Titel zu gewinnen, insbesondere wenn diese nicht von einer etablierten Marke mit einer treuen Spielergemeinschaft unterstützt werden.“

