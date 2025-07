Elden Ring: Nightreign wird um ein lange gewünschtes Feature ergänzt

Publisher Bandai Namco und Entwickler FromSoftware werden Elden Ring: Nightreign am 30. Juli um ein lange gewünschtes Feature ergänzen. Die „Duo Expeditions“ kommen und ermöglichen, das Koop-Game auch zu zweit zu spielen.

Neben einigen Unzulänglichkeiten im Solo-Modus war die fehlende Möglichkeit, das Spiel zu zweit zu bestreiten, einer der größten Kritikpunkte zum Launch. FromSoftware behebt diesen Umstand jetzt mit Update 1.02, welches am 30. Juli erscheinen wird.

„Zusätzlich zum DLC, der später in diesem Jahr veröffentlicht wird, werden nach und nach neue Ergänzungen implementiert, darunter verbesserte Kämpfe gegen bestehende Nachtfürsten, die noch in diesem Monat beginnen, sowie Duo-Expeditionen zu einem späteren Zeitpunkt“, versprach Bandai Namco im Juni.

Unterdessen feiert Elden Ring: Nightreign auch einen neuen Meilenstein. Über fünf Millionen Mal wurde das Koop-Game inzwischen verkauft. Auch die Erweiterung „Shadow of the Erdtree“ blickt auf einen neuen Meilenstein zurück: hier stehen nun 10 Millionen Einheiten in den Büchern.

Trailer zum Duo-Mode:

Bildmaterial: Elden Ring Nightreign, Bandai Namco, FromSoftware