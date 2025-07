Pokémon GO lockt mit dem „größten Event der Geschichte“ im August

Ein neues Legendäres Pokémon erscheint bald in Pokémon GO: Während des Pokémon GO Fest 2025: Dyna-Finale am 23. und 24. August 2025 könnt ihr euch erstmals Endylanos schnappen. Endylanos ist ein Legendäres Pokémon vom Typ „Gift/Drache“ in seiner Unendynamax-Form.

Aktuell gilt auch der Promocode GOFESTMAX im Pokémon-GO-Webstore. Wer ihn dort eingibt, kann außerdem an einer befristeten Forschung teilnehmen, die am Ende zu einer Begegnung mit einem Gigadynamax-Pokémon führt.

Wer sich auf das Pokémon GO Fest vorbereiten will, kann ab dem 18. August am Dark Skies Event teilnehmen. Mit diesem Event startet die Einführung von Eternatus ins Spiel, gefolgt vom Dyna-Finale, in dem Kronenschwert-Zacian und Kronenschild-Zamazenta in Raids zurückkehren und gegen Eternamax Eternatus antreten

Trailer zum Dyna-Finale:

via Pokémon, Bildmaterial: Pokémon GO, The Pokémon Company, Scopely