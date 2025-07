22 Minuten neues Gameplay zu Phantom Blade Zero gibt intensive neue Einblicke

IGN China hat ein 22-minütiges, neues Gameplay-Video zu Phantom Blade Zero veröffentlicht. Wir sehen den Abschnitt „Seven Star Sword Formation“ sowie Kämpfe gegen einige Bosse aus dem Spiel.

Phantom Blade Zero ist ein Action-RPG, das erstmals im Mai 2023 angekündigt wurde. Mittlerweile wird der vielversprechende Titel bereits als „das nächste große Action-RPG aus China nach Black Myth: Wukong“ gehandelt.

Die Macher von S-GAME würden ihr Spiel am liebsten als Wuxia-Actionspiel beschrieben sehen. Die (oft westliche) Einordnung als Soulslike sei nicht zutreffend, erklärte man zuletzt. Noch in diesem Jahr soll Phantom Blade Zero einen konkreten Termin für PCs und PS5 erhalten.

S-GAME wird Phantom Blade Zero übrigens auch bei der Gamescom mit einer öffentlichen Demo vorstellen. Die etwa 60 Demo-Stationen findet ihr in Halle 6 auf einem rund 500 Quadratmeter großem Stand!

Das neue Gameplay:

Bildmaterial: Phantom Blade Zero, S-GAME