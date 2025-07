Square Enix bringt „Final Fantasy IX“-Fans einmal mehr zum Staunen

Die japanische Famitsu veröffentlicht nach wie vor jede Woche ein Printmagazin. Das Cover der Ausgabe wird vorab in den sozialen Medien präsentiert und von Fans oft geteilt. In dieser Woche erregt das Cover mal wieder eine besondere Aufmerksamkeit.

Die Famitsu widmet sich anlässlich des 25. Geburtstags nämlich intensiv Final Fantasy IX. Dank des Specials darf der Klassiker auch auf das Cover. Aber nicht etwa mit einem alten Artwork – auch davon gäbe es sehenswerte – sondern mit einem brandneuen CG-Artwork.

„They’re just messing with us at this point“, kommentiert Social-Media-Influencerin Audrey von Aitai Kimochi. Das aufwendige CG-Artwork reiht sich ein in eine ganze Reihe von ungewöhnlich ausufernden Aktionen und Produkten rund um das Jubiläum. Allein das Remake, das nach der Hoffnung vieler Fans damit einhergehen müsste, fehlt nach wie vor.

Ein neues 3D-CG-Artwork? Nur für das Cover der Famitsu? Darüber wundert sich auch ein japanischer Fan unterhalb des Retweets des offiziellen japanischen „Final Fantasy“-Accounts. Offensichtlich, ja. Die japanische Famitsu begleitet den Geburtstag mit einem 18-seitigen Special und Interviews unter anderem mit Toshiyuki Itahana und Nobuo Uematsu.

Als Artcard wird das neue CG-Motiv der Ausgabe im B5-Format beiliegen, ebenso wie eine weitere, ebenfalls neue Illustration von Yuya Ishihata, welche die Charaktere auf der Bühne der M.S. Prima Vista zeigt. Die neue Ausgabe erscheint am 24. Juli in Japan. Amazon Japan liefert die Ausgabe auch nach Deutschland. Seht unten das vollständige Cover! Das sei das erste Mal, dass wir den neuen Artstyle in 3D sehen, glaubt ein Fan …

via Famitsu, Bildmaterial: Square Enix, Final Fantasy IX