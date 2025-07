Das war … Kalenderwoche 27/2025

Großer Abbau bei Microsoft, eine Top-Wertung aus Japan, ein JRPG-Meilenstein und der Start des neuen Persona-Ablegers gaben in den letzten Tagen viel zu reden. Daneben hielt Bandai Namco noch ein Showcase ab und Aksys Games zeigte das kommende Line-up. Nach allen weiteren Videos der Woche findet ihr zum Schluss noch ein Review, zwei Previews sowie die Juli-Neuerscheinungen. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Im Gaming-Bereich ist es bei Microsoft zu einem Kahlschlag gekommen. 9000 Stellen gehen verloren, insbesondere wurden Everwild von Rare und Perfect Dark mitsamt Studio eingestampft. Phil Spencer sieht Microsoft dennoch so stark wie nie zuvor.

Die japanische Famitsu hat in dieser Woche den zweiten fast perfekten Score des Jahres vergeben. Diese Ehrung konnte sich Death Stranding 2: On the Beach (PS5) sichern. Der Vorgänger konnte sich noch die perfekte 40 in die Bücher schreiben.

Einen Verkaufs-Meilenstein feiern durfte unterdessen Granblue Fantasy: Relink (PS4, PS5, PC). Cygames nutzt die Marke von zwei Millionen Einheiten des JRPGs, um das Spiel mit Rabatt zu verkaufen.

Mittlerweile ist Persona 5: The Phantom X (PC, Mobil) auch im Westen erhältlich. Erste Zahlen zeigen nun, dass das Free-to-play-Spiel durchaus Anklang findet. Zum Umsatz sagt das aber natürlich noch nicht viel aus.

Beim Bandai Namco Summer Showcase 2025 gab es einiges zu sehen. Zunächst einmal gab es mit dem 3D-Arena-Kampfspiel My Hero Academia: All’s Justice (PS5, Xbox Series, PC) eine Neuankündigung, welche die finale Schlacht behandelt. Die Entwickler von Code Vein II (PS5, Xbox Series, PC) gaben auch einige neue Einblicke, während es mit Digimon Story: Time Stranger (PS5, Xbox Series, PC) richtig in die Tiefe ging. Ebenfalls einen Auftritt hatte Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Switch, Xbox Series, PC), hier standen zwei der Charaktere im Zentrum.

Bei der Anime Expo zeigte Aksys Games insgesamt neun Spiele, wobei die Genres bunt gemischt sind. Ziemlich überdreht kommt das neue Full Metal Schoolgirl (PS5, Switch 2, PC) von den EDF-Machern daher. Mit dem Action-RPG Solo Leveling: KARMA (PC, Mobil) geht die beliebte Marke in eine neue Runde. Endlich in den Westen kommt Cats Away (PS5, Switch, PC), schon nächste Woche ist das auch als Buccanyar bekannte Spiel erhältlich. Die Ankündigung des neusten Ace Combat ist noch nicht erfolgt, aber die Entwickler tönen schon mal äußerst positiv.

Die übliche Überlänge hat der Übersichtstrailer zu Donkey Kong Bananza (Switch 2). Zum emotionalen Ending-Song von Inazuma Eleven: Victory Road (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) hat Akihiro Hino gleich selbst getextet. Noch länger warten müssen wir leider auf Temirana: The Lucky Princess and the Tragic Knights (Switch), die Zeit könnt ihr mit dem Opening überbrücken. Zur Prequel-Geschichte Simon the Sorcerer Origins (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) könnt ihr euch einen Story-Trailer anschauen. Noch Ende Juli geht der letzte Beta-Test zu Where Winds Meet (PS5, PC) über die Bühne.

Durch PlayStation Publishing erscheint Helldivers 2 nun auch noch für Xbox Series. Seit Anfang Woche lohnt sich ein erneuter Blick in Monster Hunter Wilds (PS5, Xbox Series, PC) mit dem zweiten kostenlosen Update, es warten zwei neue Monster. Die Feierlichkeiten zum zweiten Geburtstag von Pokémon Sleep (Mobil) starten im Juli mit einigen Events. Neu enthüllt wurde der Anime Cyberpunk: Edgerunners 2, womit uns eine zweite Staffel ins Haus steht. Ein Ohr voll nehmen könnt ihr von Piano Fantasies, dabei handelt es sich um neue Arrangements von Square Enix.

Das einzige Review der Woche von JPGAMES hat das neue Update von Honkai: Star Rail (PS5, PC, Mobil) (zum Testbericht) behandelt. Neben einem neuen Kämpfer und Buffs für bestehende Charaktere geht auch die großartige Story weiter. Daneben haben wir auch zwei Spiele bereits vorab antesten können! Sehr viel Spaß hatten wir mit Donkey Kong Bananza (Switch 2) (zum Bericht), es warten eine Menge Chaos und zahlreiche Herausforderungen. Mit Spannung erwartet wird auch PRAGMATA (PS5, Xbox Series, PC) (zum Bericht) von Capcom. Das Spiel rund um ein ungleiches Duo zeigt sich dabei als spielerisch erfrischende Mischung aus Shooter und Hacking.

Auch die Neuerscheinungen im Juli 2025 sind einen Blick wert. Unsere Liste ist wegen der Jahreszeit etwas kürzer als auch schon, aber es gibt dennoch zahlreiche Blockbuster sowie Geheimtipps.