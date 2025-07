Plötzlich der Schock für Rare-Fans: Everwild soll jetzt doch gecancelt worden sein

Noch vor ein paar Wochen haben wir spekuliert, ob wir Everwild nicht bald wiedersehen könnten. Der in der Regel in Xbox-Themen gut informierte Jez Corden hatte Hoffnung gemacht. Es gab aber auch offizielle Gründe, an Everwild zu glauben. Phil Spencer äußerte sich im Februar positiv.

Das von Rare entwickelte Spiel wurde erstmals im November 2019 angekündigt, gefolgt von einem weiteren Trailer im Juli 2020. Seitdem herrschte Funkstille. Und jetzt ist der Ofen für immer aus, wie VGC zuerst berichtet und IGN ebenfalls unabhängig verifiziert haben möchte.

Wie Quellen der Medien berichten, wurde das Entwicklerteam kürzlich über die Entscheidung informiert, dass Everwild gecancelt wird. Die Einstellung des Spiels erfolgt demnach auch im Zusammenhang mit umfangreichen Entlassungen bei Microsoft und Xbox, die am Mittwoch offiziell bekannt gegeben wurden. Auch beim britischen Traditionsstudio Rare, bekannt für Sea of Thieves, wird im Zuge dieser Umstrukturierungen mit dem Abbau von Arbeitsplätzen gerechnet.

Trotz eines Neustarts des Projekts in jüngerer Vergangenheit sei es dem Team laut der anonymen Quellen nicht gelungen, eine klare kreative Richtung für das Spiel zu finden. Die Neuausrichtung des Projekts soll angeblich 2021 angegangen worden sein, damals berichteten Quellen, der erfahrene Rare-Designer Gregg Mayles sei mit der Leitung betraut worden. Auch Mayles scheint nicht in der Lage gewesen zu sein, das Ruder herumzureißen.

Bildmaterial: Everwild, Xbox Game Studios, Rare