Die Neuerscheinungen im Juli 2025 mit Donkey Kong Bananza und diesen weiteren Highlights

Kaum zu glauben, aber das Jahr geht schon wieder in seine zweite Hälfte. Mit dem Monatswechsel blicken wir wie gewohnt auf die Neuerscheinungen. Die Auswahl wird kleiner, aber vom oft zitierten „Sommerloch“ kann keine Rede sein.

Während der Monat noch gemächlich losgeht, wird es spätestens zur Monatsmitte wild. Mit Patapon 1+2 REPLAY legt Bandai Namco die Klassiker neu auf, die zum Monatsende mit Ratatan ihren spirituellen Nachfolger erhalten. Als wäre es abgesprochen!

Edens Zero und Hunter x Hunter Nen Impact dürften für Anime-Fans interessant sein. Am 17. Juli erscheint dann Donkey Kong Bananza, das verspricht, richtig viel Spaß zu bieten. Lest dazu unbedingt unsere heute veröffentlichte Vorschau!

Der Rest des Monats hat eine bunte Auswahl zu bieten. Wuchang Fallen Feathers dürfte recht düster werden und No Sleep For Kaname Date fordert eure Detektivkünste. Wild Hearts S ist eine erweiterte Neuauflage von Koei Tecmos Monsterjagd und zum Abschluss gibt es mit Ninja Gaiden Ragebound eine Fortsetzung zur traditionsreichen Reihe.

Unsere Auswahl im Juli:

Bildmaterial: Edens Zero, Konami