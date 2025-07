In Full Metal Schoolgirl geht es mit Waffen gegen die 24-Stunden-Schicht im fiktiven Japan

D3 Publisher und Entwickler Yuke’s (Earth Defense Force: World Brothers) haben gemeinsam Full Metal Schoolgirl angekündigt. Der Action-Shooter soll schon am 23. Oktober 2025 weltweit für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PCs erscheinen.

Hinter dem Projekt steht Nobuyuki Okajima, langjähriger Producer der „Earth Defense Force“-Reihe. Full Metal Schoolgirl ist ein futuristisches Action-Roguelite mit Anime-Ästhetik, abgedrehtem Humor und überzogener, teils parodisierender Weltgestaltung.

Im Jahr 2089, in der fiktiven Vereinigten Föderation von Japan, herrscht ein wirtschaftlicher Boom, angetrieben von einer Gesellschaft, in der Arbeiten „Kult“ ist und in der 24-Stunden-Schichten als tugendhaft gelten. Alle Lebensbereiche werden vom Megakonzern Meternal Jobz kontrolliert. In dieser dystopischen Realität übernehmen die Spielerinnen die Kontrolle über zwei kybernetisch aufgerüstete Highschool-Schülerinnen, Ryoko Arahabaki und Akemi Minamizabu, die sich auf einen Rachefeldzug gegen die Firma begeben.

Beide Protagonistinnen verfügen über anpassbare Körper mit eingebauten Waffen, die sich im Spielverlauf weiter modifizieren lassen. Die Kämpfe finden in dem 100-stöckigen Konzernhochhaus statt, dessen Etagen bei jedem Durchlauf zufällig generiert werden. Gegner sind die sogenannten „Working Dead“ – kybernetisch versklavte Arbeitskräfte, die sogar über den Tod hinaus schuften.

Ein besonderes Element ist das „Livestreaming“ innerhalb der Spielwelt. Die Kämpfe werden übertragen, und eine wachsende Zuschauerzahl bringt zusätzliche Einnahmen, mit denen neue Upgrades finanziert werden können. Ziel ist es, sich bis zur obersten Etage durchzukämpfen und dort dem Konzernchef Kyohei Fukoku gegenüberzutreten.

Der erste Trailer:

