Neuer „My Hero Academia“-Ableger bildet die finale Schlacht in spielexklusiver Variante ab

Bandai Namco hat im Rahmen des Summer Showcase 2025 mit My Hero Academia: All’s Justice ein brandneues Videospiel zum beliebten Anime-Universum angekündigt. Das 3D-Arena-Kampfspiel erscheint für PS5, Xbox Series und PCs via Steam und soll das große Abschlusskapitel von My Hero Academia interaktiv erlebbar machen.

Im Zentrum steht die „Finale Schlacht“ zwischen Helden und Schurken in einem „filmischen Story-Modus“, in dem ihr Deku und viele weitere bekannte Figuren trefft. Dabei setzt der Titel auf intensive 3-vs-3-Kämpfe mit euren Lieblingscharakteren. Entwickelt wird der neue Ableger von Byking, die auch schon für My Hero One’s Justice, aber zuletzt auch für Jujutsu Kaisen: Curshed Clash verantwortlich waren.

Das Kampfsystem wurde laut Entwicklerteam so gestaltet, dass es sowohl für eingefleischte Anime-Fans als auch für passionierte SpielerInnen zugänglich und intuitiv ist. Herzstück ist das sogenannte Rising-System, mit dem die maximale Kraft der Charaktere entfesselt und ihre Leistung spürbar gesteigert werden kann. Zudem können Techniken innerhalb des Teams nahtlos miteinander kombiniert werden.

Producer Aoba Miyazaki verspricht eine große Auswahl an spielbaren Figuren aus der Serie, darunter zahlreiche Fanlieblinge. Zum ersten Mal überhaupt sind außerdem alle Schüler der Klasse 1-A in einem „My Hero Academia“-Konsolenspiel vertreten.

Die Entwicklung des Spiels läuft parallel zur Produktion der finalen Staffel der Anime-Serie. Spielerinnen und Spieler dürfen sich auf eine spielexklusive Inszenierung der finalen Schlacht freuen, die sich optisch vom Anime abhebt und mit eindrucksvoller Grafik glänzen soll.

Kohei Horikoshi, Schöpfer von My Hero Academia, freut sich jedenfalls schon mal: „[…] Es kommt mir wie ein Traum vor. In früheren Titeln habe ich immer Tenya und Eijiro gespielt. Dieses Mal stehen euch sämtliche Schüler der Klasse 1-A zur Verfügung – ich bin gespannt, wen ihr alles meistern werdet! Eins kann ich sagen: Die Ausdrücke sehen atemberaubend aus! Der Spielbildschirm strömt mehr Plus Ultra aus als je zuvor!“

Der erste Trailer:

Bildmaterial: My Hero Academia: All’s Justice, Bandai Namco, Byking