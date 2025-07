Die neuesten Wertungen der japanischen Famitsu vergeben beinahe den „Perfect Score“

Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Death Stranding 2: On the Beach. Das neue Kojima-Werk verpasste den legendären „Perfect Score“ dabei mit 39/40 Punkten um Haaresbreite.

Dennoch dürfte das ein Grund zur Freude sein! Wobei: Death Stranding erhielt im Jahr 2019 die perfekte Wertung, man könnte nun also von einem Rückschritt sprechen, aber das wäre wohl nicht ganz fair. Wisst ihr noch, welches Spiel zuletzt eine perfekte Wertung der Famitsu abstaubte? Es war Like a Dragon: Infinite Wealth und damit der 30. Titel, der diese Ehre erhielt.

Die letzte, fast perfekte 39/40 räumte erst kürzlich Monster Hunter Wilds ab. Damit steht das Jahr 2025 bei bisher zwei fast perfekten Wertungen, während der „Perfect Score“ noch nicht erreicht wurde. Aber vielleicht gibt es ja noch einen Kandidaten in diesem Jahr?

Die Wertungen der Woche:

Death Stranding 2: On the Beach (PS5) – 10/10/9/10 [39/40]

CULT VS GAL (Switch) – 8/8/8/7 [31/40]

FBC: Firebreak (PS5, Xbox Series) – 7/8/8/7 [30/40]

Police Simulator: Patrol Officers (PS5) – 8/7/7/6 [28/40]

via Gematsu, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony, Kojima Productions