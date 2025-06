Neuer Persona-Ableger kann schon nach wenigen Stunden einen Meilenstein verzeichnen

Seit einigen Tagen ist Persona 5: The Phantom X nach langer Anlaufzeit auch im Westen erhältlich. Während viele Persona-Fans sehnsüchtig auf das nächste Hauptkapitel warten, erhielt der Gacha-Ableger vorab viel Kritik. Aber das hielt Fans nicht davon ab, das Spiel trotzdem massenhaft auszuprobieren.

Die Vorabregistrierungen waren zahlreich und der Steam-Start ebenfalls gelungen. Kurz nach dem Launch erreichte das Spiel sogar einen Meilenstein bei Steam. Die gleichzeitigen SpielerInnen (concurrent player) übertrafen nämlich jene des bisherigen Spitzenreiters der Serie.

Persona 5 Royal wurde in der Spitze von 35.474 Fans gleichzeitig gespielt. Persona 5: The Phantom X erreichte kurz nach seinem Launch einen Peak von 41.622 gleichzeitigen SpielerInnen. Seitdem gab es keinen neuen Spitzenwert, aber die Zahlen bleiben recht stabil.

Die meisten Fans sind also offenbar beim Gacha-Game hängengeblieben. Nach etwa 3.700 Nutzerbewertungen steht der Durchschnitt bei „größtenteils positiven“ Meinungen. Etwa 70 Prozent aller Reviews sind positiv.

Natürlich ist es bedeutend einfacher, ein Free-to-play-Spiel auszuprobieren als ein Einzelspieler-RPG gegen Geld. Der Wert der „concurrent player“ wird aber gerne herangezogen, ob den Hype oder den Flop von Spielen zu veranschaulichen. Und von einem Flop kann bei Persona 5: The Phantom X wohl keine Rede sein, zumal die Mobilzahlen zusätzlich bedeutsam hoch sein dürften.

Energie statt Kalender

Persona-Fans übernehmen in The Phantom X die Rolle eines neuen Protagonisten in einer komplett neuen Gruppe von Phantomdieben. Auch wenn neue Charaktere und eine neue Geschichte im Mittelpunkt stehen, sind auch bekannte Figuren aus Persona 5 wie Joker mit von der Partie und können ins Team geholt werden.

Fans erkunden erneut das Metaverse, diesmal mit einem klassischen Energie-System statt des typischen Kalenders. Die Energie regeneriert sich mit der Zeit oder kann gegen Währung wiederhergestellt werden.

via GameRant, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio