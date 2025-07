Exklusiver Rabatt-Code: Jetzt mit unserem JPGAMES-Coupon bei Meccha-Japan shoppen

Die Sonne lacht, der Pool lockt. Was jetzt auch lockt: unser aktueller Rabatt-Code für Importhändler Meccha-Japan* – in dem üppigen Sortiment, das viel außergewöhnliches Merchandise beinhaltet, das es ansonsten beispielsweise nur vor Ort im Pokémon Center oder dem Nintendo Store gibt, werdet ihr bestimmt fündig.

Mit unserem Coupon „JPGSUMMER10“ könnt ihr jetzt bei Meccha-Japan* einen Rabatt von 10 US-Dollar bei einem Warenwert ab 60 US-Dollar erhalten. Der Code ist noch bis zum 14. Juli gültig und nur einmal pro Account einlösbar.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer putzigen Vivi-Tasse, die ihr im Titelbild seht? Oder einem echten Vivi-Hut zu Final Fantasy IX? Oder einem Kirby-Sandwich-Maker? Abgefahren. Ihr erinnert euch an die Gashapon-Schlüsselanhänger, die es exklusiv in den Nintendo Stores in einem Gacha-Automaten gibt? Gibt es auch bei Meccha-Japan*. Und vieles mehr. Viel Spaß beim Stöbern.

Bildmaterial: Meccha-Japan