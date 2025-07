Neuer Story-Trailer: Nach 30 Jahren bekommt „Simon the Sorcerer“ eine Prequel-Geschichte

ININ Games hat einen neuen Story-Trailer zu Simon the Sorcerer Origins veröffentlicht und zugleich einige frische Details zur großen Rückkehr des Zauberlehrlings enthüllt. Der Titel erscheint am 28. Oktober 2025 für alle gängigen Plattformen.

Simon the Sorcerer Origins ist ein Prequel zu den Kultspielen der 90er-Jahre und spielt im April 1993, wenige Wochen vor den Ereignissen des ersten Teils. Entwickelt wurde das Spiel von Smallthing Studios, die für die Geschichte unter anderem mit Simon Woodroffe, dem ursprünglichen Schöpfer der Serie, und dessen Vater Mike zusammengearbeitet haben.

Die Wertschätzung für die Originale verdeutlicht sich auch in den engagierten Sprechern, konkret Chris Barrie (English) und der Stimme des originalen deutschen Simon, Erik Borner. Der neue Trailer möchte einen Eindruck vom typischen Mix aus Humor, Sarkasmus und Herausforderung geben, der die Reihe schon immer ausgezeichnet hat.

Für den Soundtrack zeichnet Mason Fisher verantwortlich, bekannt unter anderem durch seine Arbeiten an Eye of the Beholder, Age of Wonders und F.E.A.R. Ergänzt wird der musikalische Rahmen durch Pop-Ikone Rick Astley, der ebenfalls zum Projekt beiträgt.

Der neue Story-Trailer:

Bildmaterial: Simon the Sorcerer Origins, Leonardo Interactive, Smallthing Studios