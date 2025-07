Towa zeigt sich erneut von seiner putzigen Seite und stellt einen humanoiden Koi-Fisch vor

Bandai Namco hat beim gestrigen Summer Showcase einen neuen Trailer zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree veröffentlicht. Und da sind wir natürlich wieder mit dabei, denn das Spiel des japanischen Studios Brownies, das beim Summer Game Fest erstmals angekündigt wurde, könnte sich als nischiger Geheimtipp entpuppen.

Produzent Daisuke Nagaoka führt euch ein wenig in die Welt und das Spielkonzept ein. Mit einem darauffolgenden Trailer, den ihr unten auch seht, werden euch dann die ersten von insgesamt acht spielbaren Charakteren vorgestellt. Dabei gibt es auch wieder unterhaltsame Anime-Sequenzen zu sehen.

Die beiden im Trailer präsentierten Figuren bringen jeweils ihre eigene Persönlichkeit und Spielweise mit. Rekka ist eine junge Samurai-Kriegerin mit einem feurigen Kampfstil. Sie hat das Dojo der Ewigen Flamme gegründet und geschworen, die Priesterin Towa zu beschützen. Trotz ihrer meisterhaften Schwertkunst zeigt sie sich im Alltag oft tollpatschig. Mit flammenden Techniken kombiniert sie starke Komboangriffe mit wirkungsvollen Flächenattacken.

Nishiki hingegen ist ein muskulöser, humanoider Koi-Fisch, der trotz seiner Erscheinung nicht schwimmen kann. Er ist ein tiefgläubiger Wanderer, der seine Kämpfe gegen das Böse als Akt der Wohltätigkeit betrachtet. Er ist sehr mobil und sein Kampfstil und basiert stark auf Kombos, was ihn besonders für den Fronteinsatz geeignet macht.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree bietet ein isometrisches 2D-Roguelite-Erlebnis mit handgezeichneten Charakteren, malerischen Umgebungen, einem einzigartigen Soundtrack und rasanten Kämpfen. Das Spiel wird am 19. September 2025 erscheinen. Für PS5 und Switch wird es eine physische Veröffentlichung geben, die ihr bei Amazon* bereits vorbestellen könnt.

Das Producer-Video:

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Towa and the Guardians of the Sacred Tree, Bandai Namco, Brownies