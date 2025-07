„Noch nie so stark wie heute“ – aber Microsoft und Xbox streichen trotzdem 9.000 Stellen

Die Stellenstreichungen bei Microsoft nehmen kein Ende. In den letzten Tagen hatten sich die Hinweise schon verdichtet, heute sind die Dimensionen der neuen Entlassungswelle bekannt. Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen mehr als 9.100 Jobs gestrichen werden, was vier Prozent der Belegschaft entspricht.

Erst im Mai hatte Microsoft rund 6.000 Stellen gestrichen. Nicht, dass eine Stelle mehr wert wäre als die andere. Aber besonders hart trifft es diesmal leider auch (wieder) die Games-Abteilung. King soll etwa 200 Jobs streichen müssen. Europäische Mitarbeitende von ZeniMax Media, der Holdingfirma von unter anderem Bethesda und Arkane Studios, seien auch betroffen. US-Büros sollen erst heute Abend informiert werden.

Windows Central zitiert Phil Spencer. „Um Gaming für einen dauerhaften Erfolg zu positionieren und uns auf strategische Wachstumsbereiche konzentrieren zu können, werden wir bestimmte Geschäftsbereiche einstellen oder reduzieren und dem Beispiel von Microsoft folgen, Managementebenen abzubauen, um die Agilität und Effektivität zu steigern“, so der CEO von Microsoft Gaming.

Spencer sei sich bewusst, dass diese Veränderungen (ausgerechnet) zu einem Zeitpunkt kämen, „an dem wir mehr Spieler, Spiele und Spielstunden haben als je zuvor. Unsere Plattform, unsere Hardware und unsere Spiel-Roadmap waren noch nie so stark wie heute.“ Irritierend, wohl wahr.

Der Erfolg basiere auf „schwierigen Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben“, so Spencer. Jetzt müsse man auch Entscheidungen treffen, um in Zukunft erfolgreich zu sein. Spencer weiter: „Ein wichtiger Teil dieser Strategie ist die Disziplin, die besten Chancen zu priorisieren.“

„Ohne die Zeit, Energie und Kreativität derjenigen, deren Stellen betroffen sind, wären wir nicht dort, wo wir heute sind“, bedankt sich Spencer dann doch noch auch bei denen, die täglich für Xbox arbeiten, auch abseits seiner „schwierigen Entscheidungen“, auf denen der Erfolg basiert. „Unser Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis jahrelanger engagierter Arbeit unserer Teams.“

Bildmaterial: Xbox