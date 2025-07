Nach der überraschenden Rückkehr des „Anime-Soulslike“ erfahrt ihr jetzt mehr zu Code Vein II

Etwa zwei Jahre hat Code Vein benötigt, um zwei Millionen Einheiten zu verkaufen. Das ist schon einige Monde her, man verkündete diese Zahl im September 2021. Und so langsam war die neue Marke in Vergessenheit geraten.

Das änderte sich abrupt mit dem Summer Game Fest 2025, bei dem uns Bandai Namco ziemlich überraschend eine Fortsetzung vorsetzte. Wer darauf nun gespannt wartet, für den lohnte sich das Bandai Namco Summer Showcase 2025.

Producer Keita Iizuka gab während der Show nämlich einen Einblick in die Geschichte und die Hauptcharaktere des kommenden Action-Rollenspiels Code Vein II. Fans und Medien hatten den Erstling liebevoll „Anime-Soulslike“ getauft.

Code Vein II spielt in einer Welt, in der Menschen und Vampire nebeneinander existieren. „Interessierte erfahren mehr über den Protagonisten des Spiels und seine Verbindung zu einer Figur, die ihm helfen kann, in die Vergangenheit zu reisen, um die Welt vor der Zerstörung zu retten“, erklärt Bandai Namco.

Das Spiel setze auf vertraute Elemente wie die Drain Attacks, das Partner-System und Blood Code, wie Producer Keita Iizuka im Showcase verrät. Bereits beim Summer Game Fest erfuhren wir, dass auch die Fähigkeit, Zeit als Waffe einzusetzen, eine zentrale Rolle spielt.

Bildmaterial: Code Vein II, Bandai Namco