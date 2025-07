Auf Aksys Games ist Verlass: Publisher kündigt Lokalisierung von sieben spannenden Games an

Was würden Otome-Fans nur ohne Aksys Games machen? Auf jeden Fall mal Japanisch lernen, so viel steht fest. Denn ohne Aksys Games würde es gefühlt 90 Prozent aller auf Englisch übersetzten und im Westen veröffentlichten Otome wohl nicht geben.

Im Rahmen der Anime Expo legte Aksys Games mal wieder nach. Interessanterweise liegt der Fokus diesmal so gar nicht auf Otome. Aber es bleibt sehr nischig. Los geht es mit der Ankündigung von Path of Mystery: A Brush with Death für den Westen. Das Mystery-Adventure ist in Japan unter dem Namen Mystery Walk erschienen und soll im Frühjahr 2026 im Westen für Nintendo Switch erscheinen.

Path of Mystery: A Brush with Death – seht hier den Trailer – dreht sich um die Aufklärung eines Jahrzehnte alten Mordfalls. SpielerInnen schlüpfen in die Rolle eines Mitglieds des Mystery Research Clubs und untersuchen mithilfe einer übernatürlichen Fähigkeit den längst als abgeschlossen geltenden Fall neu. Die Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken, soll dabei helfen, Gespräche mit Zeugen zu lenken und neue Hinweise zu entschlüsseln.

Zwei Spielesammlungen

Ebenfalls für Nintendo Switch erscheint im kommenden Jahr die Q Collection, eine Sammlung aus drei Spielen der beliebten Puzzle-Reihe mit über 1.800 Aufgaben. Seht hier den Trailer zu. Neben einer Neuauflage des Originals als Q REMASTERED enthält die Sammlung auch Q with VTUBERS, das gemeinsam mit über 20 VTubern entstand, sowie Q2 HUMANITY, das spielbare Charaktere mit eigenen Fähigkeiten einführt und auch im lokalen Mehrspielermodus gespielt werden kann.

Auch Tristia: Chronicles ist eine Spielesammlung. Sie enthält die Titel Tristia: Legacy und Tristia: Restore im Doppelpack. In Legacy bauen SpielerInnen die einst florierende Küstenstadt Tristia wieder auf, während Restore eine actionreichere Ausrichtung bietet, in der das Handwerksgeschick und schnelle Reaktionen gefragt sind, um der Bevölkerung rechtzeitig benötigte Gegenstände zu liefern. Beide Spiele erscheinen im Frühjahr 2026 für Nintendo Switch, hier findet ihr den Trailer.

Ein Spiel, das ihr vielleicht schon aus unserer Berichterstattung kennt, ist C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield von Octopath-Traveler-Entwickler Acquire. Hierzu wird Aksys Games im Herbst eine „erweiterte“ physische Version für PS5 und Nintendo Switch im Westen veröffentlichen. Der Titel, der 2024 im Westen nur digital erschienen ist, kombiniert Deckbuilding-Mechaniken mit SRPG-Elementen und erlaubt den Aufbau taktischer Kartendecks zur Bekämpfung der feindlichen Hellmuth Brigade. Neu ist ein Mini-Game-Modus, in dem man eine einzelne Einheit über ein Grid steuert, Kämpfe austrägt, aufrüstet und strategische Entscheidungen trifft. Den Trailer findet ihr hier.

Und es geht weiter munter durch die Genres. Aksys Games übernimmt die Lokalisierung von The Good Old Days, über das wir ebenfalls schon berichtet haben und das im Herbst 2025 erscheinen soll. 2024 stellte der japanische Publisher Gravity Game Arise das Spiel als „juveniles Metroidvania“ vor. Als juvenil werden in der Biologie und Medizin die Kindheits- und Jugendstadien in der Entwicklung vor der Geschlechtsreife bezeichnet. Spannend, nicht wahr? Hier gibt’s einen neuen Trailer.

Und doch noch Otome …

Und dann kommen wir doch noch zum Aksys-Handwerk: Otome Daoshi: Fighting for Love ist ein, ihr ahnt es, Otome. Das Spiel von Idea Factory soll im Frühjahr 2026 im Westen über Aksys Games für Nintendo Switch erscheinen. Otome Daoshi -Fighting for Love- entführt Otome-Fans in das Königreich Kayu, wo die junge Shunlin als Daoistin in Ausbildung mitten in einen Angriff während eines wichtigen Turniers gerät. Im Zentrum stehen nicht nur die Kampfkunst, sondern auch Loyalität, Verrat und natürlich romantische Gefühle, die über das Schicksal des Landes und der Figuren entscheiden. Hier ist der Ankündigungstrailer.

Last but not least kündigte Aksys Games die Lokalisierung von Project Code M an, das schon 2022 unter gleichem Projektnamen von NOVECT erstmals enthüllt wurde und bisher weder einen konkreten Namen, noch einen Termin hatte. In dem Mystery-Spiel von den „The House in Fata Morgana“-Machern wird man das Abenteuer sowohl aus Sicht des Ermittlers als auch des Täters erleben. Die Geschichte spielt im heutigen Tokio und beleuchtet die Unterwelt der Stadt. Die Art der Morde soll sich situationsabhängig verändern, während Ermittlungen nach klassischen Krimi-Elementen ablaufen. Dazu gibt es auch einen neuen Trailer.

Beim Panel im Rahmen der Anime Expo erinnerte Aksys Games außerdem daran, dass die Otome-Visual-Notel Utakata no Uchronia am 18. September unter dem Namen Illusion of Itehari im Westen erscheint. Darüber hinaus gab es für die Otome-Visual-Novel Mistonia’s Hope: The Lost Delight mit dem 13. November (Switch) einen konkreten Termin für den Westen und einen Trailer.

Bildmaterial: Project Code Name M, NOVECT