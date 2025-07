Kürzlich strich Microsoft über 9.000 Jobs und damit stolze 4 Prozent seiner gesamten Belegschaft – wir berichteten. Diese verheerende Entlassungswelle wirkte sich auch auf den Gaming-Zweig ab, was nicht zuletzt den Schlussstrich für das Langzeitprojekt Everwild von Rare bedeutete.

Nun ist ebenso klar: Xbox das Reboot von Perfect Dark eingestampft und darüber hinaus das Entwicklerstudio – The Initiative – geschlossen. Das in Santa Monica, Kalifornien, ansässige Unternehmen wurde 2018 vom ehemaligen Crystal-Dynamics-Chef Darrell Gallagher zusammen mit einer Reihe erfahrener EntwicklerInnen gegründet.

Perfect Dark sollte der erste Titel des Studios werden. Xbox zeigte im vergangenen Sommer, vier Jahre nach seiner Ankündigung, endlich Gameplay zum Reboot. Berichten zufolge hatte das Spiel eine bewegte Entwicklung hinter sich.

„Wir haben beschlossen, die Entwicklung von Perfect Dark und Everwild einzustellen und mehrere noch nicht angekündigte Projekte in unserem Portfolio einzustellen. Im Zuge dessen schließen wir eines unserer Studios, The Initiative“, schreibt Xbox Game Studios‘ Matt Booty in einer unternehmensweiten Mail.

Und weiter: „Diese Entscheidungen sowie weitere Veränderungen in unseren Teams spiegeln die umfassende Anstrengung wider, Prioritäten anzupassen und Ressourcen zu bündeln, um unsere Teams für größeren Erfolg in einer sich verändernden Branche zu rüsten. Wir haben uns diese Entscheidungen nicht leicht gemacht, denn jedes Projekt und jedes Team repräsentiert jahrelange Anstrengung, Fantasie und Engagement.“

via VGC, Bildmaterial: Perfect Dark, Xbox Game Studios, The Initiative