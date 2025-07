Xbox bekommt überraschend sein erstes Spiel von PlayStation Publishing

Überraschung! Helldivers 2 erscheint im August für Xbox, wie Arrowhead Game Studios heute bekannt gaben. Auf Xbox wird das Spiel von PlayStation Publishing vertrieben – es ist somit das erste Spiel von „PlayStation“ auf Xbox. Es folgt MLB The Show, das lange Jahre PlayStation-exklusiv war, aber auf Xbox von MLB vertrieben wird. In der Vergangenheit haben die meisten Spiele den umgekehrten Weg genommen.

Sony Interactive Entertainment war und ist Publisher von Helldivers 2 auf PS5, das zu seinem Launch bereits für PCs erschienen ist. Die Xbox-Version haben trotzdem die wenigsten Beobachter kommen sehen. Das Live-Service-Game ist eines der wenigen erfolgreichen Beispiele der aggressiven Genre-Politik von Sony.

12 Millionen Mal habe sich das Live-Service-Game von Arrowhead Game Studios innerhalb von 12 Wochen nach seiner Veröffentlichung im Februar 2024 verkauft. Damit hat es die Erwartungen deutlich übertroffen. Auf Xbox dürften nun noch die ein oder anderen Neukunden dazukommen.

Auf Xbox wird Helldivers 2 cross-play mit der PS5- und PC-Version bieten. Von einer „PSN-Pflicht“ ist im Xbox-Beitrag zur Ankündigung nicht die Rede. Selbige hatte bei Steam für Furore und negative Bewertungen gesorgt. Kurze Zeit später machte Sony einen Rückzieher.

„Wir wissen, dass die SpielerInnen schon lange danach gefragt haben, und freuen uns riesig, noch mehr Helldivers in unser Spiel zu bringen“, kommentierte Game Director Mikael Eriksson vom schwedischen Studio. „Wir sehen uns an der Front“, heißt es im Xbox-Blog. Helldivers 2 erscheint am 26. August 2025 für Xbox Series. „Macht euch bereit, unseren Feinden die Hölle heiß zu machen.“

Der neue Trailer:

