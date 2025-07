CD Projekt RED zeigt den ersten Teaser-Trailer zu Cyberpunk: Edgerunners 2

Nach der gestrigen Ankündigung von Cyberpunk: Edgerunners 2 hat CD Projekt RED jetzt auch einen ersten Trailer veröffentlicht. Die neue Serie entsteht erneut in Zusammenarbeit mit dem renommierten Animationsstudio Trigger und wird bei Netflix an den Start gehen.

Kai Ikarashi wird in der zweiten Staffel zu Cyberpunk: Edgerunners 2 die Regie führen. Ikarashi, der unter anderem am Vorgänger und SSSS.Gridman mitgearbeitet hat, tritt damit sein Debüt als Main-Director an.

Bartosz Sztybor erklärte: „Davids Geschichte mag zu Ende sein, aber in Night City gibt es noch viel mehr zu entdecken.“ Er hob die erneute Zusammenarbeit mit Studio Trigger hervor, auf die man besonder stolz sei. Für die Charakterdesigns ist erneut Kanno Ichigo verantwortlich, der bereits bei Promare und dem ersten Cyberpunk: Edgerunners beteiligt war.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Cyberpunk: Edgerunners 2, CD Projekt RED, Studio Trigger