Schock zum Geburtstag: Das Remake zu Final Fantasy IX soll wohl vor Problemen stehen

Heute feiert Final Fantasy IX seinen 25. Geburtstag und viele Fans haben gehofft, die immensen Aufwendungen seitens Square Enix zum Jubiläum würden in der Ankündigung eines Remakes gipfeln.

Doch darauf warten Fans weiter vergeblich. Und heute kommt es ausgerechnet am Jahrestag noch dicker. Wie ein Insider berichtet, soll sich das Remake zwar noch immer in Entwicklung befinden, aber diese Information ist älter. Jetzt habe das Projekt möglicherweise Probleme.

Nate the Hate, der Ursprung dieser Meldung, müsse prüfen, wie „der aktuelle Stand ist“ – denn vor etwa einem Monat habe er gehört, dass es „Probleme gibt und das Projekt möglicherweise eingestellt wird“. Dafür habe er allerdings nur eine Quelle. Er müsse diese Information noch verifizieren.

Nate the Hate gilt als glaubhafter Insider mit buntem Wissen. So sagte er nicht nur den Shadowdrop von Final Fantasy XVI schon im Januar vorher, sondern auch taggenau die Erstvorstellung der Switch 2. Auch die Veröffentlichung von Indiana Jones und der Große Kreis noch in der ersten Jahreshälfte 2025 für PS5 sagte Nate the Hate voraus. Er war auch einer von mehreren Insidern, welche die Neuauflage von Final Fantasy Tactics vorab kommunizierten. Auch beim Final Fantasy IX Remake mischt er mit.

Doch seine Angaben zu den Schwierigkeiten, in denen das Remake zu Final Fantasy IX stecken soll, sind diesmal recht vage. Und hoffen Fans diesmal, dass Nate the Hate falsch liegt. Zuletzt hatte Square Enix nicht nur mit Merchandise, sondern auch mit neuen Artworks die Gerüchte um ein Remake selbst befeuert.

Bildmaterial: Final Fantasy IX: Memoria Project