Der letzte Test: Where Winds Meet lockt euch noch im Juli erneut in seine Wuxia-Welt

Everstone Studio hat angekündigt, dass der „finale Test“ zu Where Winds Meet am 25. Juli 2025 beginnt. Spielerinnen und Spieler weltweit können dann auf PCs und PlayStation 5 in die (hoffentlich) epische Wuxia-Welt des Open-World-Action-Adventures eintauchen.

Mit dabei ist erstmals auch die neue, weitläufige Stadtregion Kaifeng, die über eine Million Ingame-Quadratmeter Fläche zur freien Erkundung bieten soll und im Kontrast zur (bisher zugänglichen) Umgebung Qinghe steht. Ab sofort könnt ihr euch für die neuen Beta-Tests anmelden. Im Gegensatz zu den letzten Tests sind auch Interessierte aus Europa zugelassen.

Where Winds Meet spielt zur Zeit der Fünf Dynastien und Zehn Königreiche in der chinesischen Geschichte und lässt Spielende in die Rolle eines jungen Schwertmeisters schlüpfen, der seiner eigenen Herkunft auf den Grund geht. Während dieser Reise erleben sie intensive Kämpfe, knüpfen Kontakte zu legendären Figuren und entdecken zahlreiche Geheimnisse in einer Welt voller historischer und kultureller Tiefe.

In der neuen Region Kaifeng erkundet ihr prunkvolle Paläste und Straßen als auch ärmliche Slums und einen geheimnisvollen Geistermarkt. Die Kämpfe sind dynamisch und stilisiert, inspiriert von den Martial-Arts-Traditionen des Wuxia-Genres. SpielerInnenkönnen ihre Figuren individuell anpassen und neue Waffen und Fähigkeiten freischalten. Die finale Testphase beginnt am 24. Juli und läuft bis zum 30. Juli 2025. Ein FAQ findet ihr hier.

Der „Final Test“-Trailer:

Bildmaterial: Where Winds Meet, NetEase, Everstone Studio