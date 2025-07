Cats Way: Nicalis bringt das verrückte Tower-Offence-Spiel mit Katzen in den Westen

Nicalis hat angekündigt, dass das von Studio Saizensen entwickelte Tower-Offence-Spiel Cats Away am 10. Juli 2025 digital für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam im Westen erscheinen wird. Das Spiel feiert damit über zwei Jahre nach seiner Erstveröffentlichung sein Debüt im Westen.

In Japan wurde der Titel ursprünglich nämlich im April 2023 unter dem Namen Buccanyar für PlayStation 4, Switch und Steam veröffentlicht. Die damalige Version bot bereits englische Bildschirmtexte, die native PS5-Version kommt für den Westen allerdings neu dazu.

In Cats Away übernehmen SpielerInnen die Kontrolle über ein Segelschiff, das mit einer Crew aus Katzen und drei Schwestern – Kanna, Lilia und Alicia – zu einem gefährlichen Abenteuer aufbricht. Während der Kämpfe gilt es, das Schiff taktisch zu manövrieren und Befehle zu geben, um gegnerische Taktiken zu kontern.

Abseits der Gefechte legen SpielerInnen in entfernten Häfen an, um Waffen und Ausrüstung zu verbessern, neue Fähigkeiten zu erlernen, Verbündete wie auch Feinde zu treffen und Nebenmissionen anzunehmen, um Schätze zu sammeln, die Crew zu verbessern und neue Routen zu erschließen.

Das Spiel bietet insgesamt 60 verschiedene Katzenrassen mit jeweils einzigartigen Fähigkeiten. Einige Katzen sind besonders gut darin, Waffen zu bedienen, andere steuern ferngelenkte Einheiten, kümmern sich um Reparaturen oder leisten medizinische Hilfe. Auch die drei Schwestern haben individuelle Stärken und Schwächen, wodurch sich die verfügbaren Kommandos im Kampf je nach gewählter Kapitänin unterscheiden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Buccanyar, SUCCESS Corporation, Studio Saizensen, Nicalis