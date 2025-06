Das war … Kalenderwoche 25/2025

In den letzten Tagen erreichten uns zu Final Fantasy gute uns schlechte Neuigkeiten, bei der Nintendo Switch 2 läuft nicht alles optimal und es ging auch um Verkaufszahlen, Fortsetzungen und Neuauflagen. Nach dem Block mit den Trailern der Woche findet ihr zum Abschluss auch noch drei Reviews und ein spannendes Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Nach dem überraschenden Shadowdrop von Final Fantasy XVI auf Xbox Series sind nun Probleme aufgetaucht. Auf technischer Seite läuft die Portierung leider nicht so, wie sie sollte. Square Enix veröffentlichte jedoch auch neue Verkaufszahlen zu Final Fantasy VII, also dem Original. Der Klassiker steht inzwischen bei 15,1 Millionen Einheiten!

Für Third-Party-Publisher läuft es bisher auf Nintendo Switch 2 nicht so gut. Die große Ausnahme scheint hier jedoch Cyberpunk 2077 zu sein, hier setzt der Publisher auf eine physische Veröffentlichung mit einer klassischen Cartridge. Zufall? Ein Bug scheint zudem bei der Übertragung der Daten von Pokémon Karmesin und Purpur (Switch, Switch 2) auf die neue Hardware auftauchen zu können.

Vor knapp drei Jahren beschritt Digimon Survive (PS4, Switch, Xbox One, PC) neue Wege. Ob diese weitergehen, ist jedoch unsicher, da laut Produzent Ryosuke Hara die Fans diesbezüglich lauter sein müssten. Die zweite Million hat Metaphor: ReFantazio (PS4, PS5, Xbox Series, PC) inzwischen verkauft. Eine enttäuschende Meldung erreichte uns zudem zu Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC), denn es wird keine Inhalte aus The War of the Lions geben. Grund: Der Quellcode ging verloren.

NetEase hat mit Blood Message (PC) ein Einzelspielerprojekt enthüllt, auch eine Konsolenumsetzung soll es geben. Mit Milano’s Odd Job Collection (PS4, PS5, Switch, Xbox Series, PC) schafft es ein skurriler Klassiker erstmals in den Westen. Eine Sonderausgabe von Nintendo Direct zu Donkey Kong Bananza (Switch 2) stellte Pauline, die Bananza-Form und den Koop-Modus ins Zentrum. Bandai Namco nahm sich ebenfalls ausführlich Zeit, um The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series, PC) zu präsentieren. Außerdem hatte man den Eröffnungsfilm zu Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PS5, Switch, Xbox Series, PC) im Angebot. Nächste Woche sind dann viele Augen auf die neue Ausstrahlung von Capcom Spotlight gerichtet.

Den Übersichtstrailer inklusive der Neuerungen gab es zum rhythmischen Patapon 1+2 Replay (PS5, Switch, PC). Einen Blick in die Welt gewährte uns Light of Motiram (PS5, PC, Mobil), das Spiel machte mit Horizon-Anleihen auf sich aufmerksam. Noch mehr überraschende Kollaborationen hat Sonic Racing: CrossWorlds (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox One, Xbox Series, PC) in petto. Auf spezielle Art und Weise sahen wir einige Features von No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files (Switch, Switch 2, PC) und auch das Personal von Shuten Order (Switch, PC) erhielt weitere Vorstellungen.

Noch in diesem Jahr gehts ins kriminelle Nachtleben mit Tokyo Underground Killer (PS5, Xbox Series, PC). Im Oktober gibt es einen Nostalgieschub mit Simon the Sorcerer Origins (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). In der nächsten Woche stößt ein neuer Kämpfer zur Riege von Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) und bei Palworld (PS5, Xbox One, Xbox Series, PC) steht eine interessante Kollaboration an. Ebenfalls nur noch wenige Tage entfernt ist der Evoli-Booster zu Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil).

Nun sind wir schon bei den drei neuen Reviews von JPGAMES angelangt! Bei Rune Factory: Guardians of Azuma (Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht) ist nun ein komplettes Städte-Management vorhanden. Das sorgt für einen extrem befriedigenden Gameplay-Loop und reicht zum Serien-Höhepunkt. Noch zugänglicher ist nun Yakuza 0 Director’s Cut (Switch 2) (zum Testbericht), dafür sorgt vor allem die deutschsprachige Lokalisierung. Einer der besten Ableger der Serie war das Spiel schon zuvor. Nach langer Zeit zurück ist RAIDOU Remastered: The Mystery of the Soulless Army (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) und eure Rolle als spezieller Detektiv. Die Neuauflage des Megaten-Klassikers hat eine originalgetreue Umsetzung erhalten, inklusive Action-Kampfsystem.

Mit den Machern von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles (PS4, PS5, Switch, Switch 2, Xbox Series, PC) durften wir ein spannendes Interview führen! Bisher haben wir euch daraus über die Story-Anpassungen berichtet sowie über die neue Optik. In den nächsten Tagen folgen weitere Erläuterungen des Entwickler-Teams!