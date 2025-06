Skurriler und einst Japan-exklusiver PS1-Klassiker wird nach mehr als 25 Jahren erstmals lokalisiert

Solche Geschichten gibt es ja regelmäßig: Nach 5, 10 oder 20 Jahren wird ein japanischer Klassiker plötzlich das erste Mal lokalisiert. Bei der heutigen Ankündigung ist die originale Veröffentlichung sogar fast 30 Jahre her.

Publisher XSEED Games und Entwickler Implicit Conversions werden Milano’s Odd Job Collection noch in diesem Jahr für PS4 und PS5, Xbox Series sowie Nintendo Switch und PCs via Steam veröffentlichen. Das Original erschien ursprünglich 1997 exklusiv für die PlayStation in Japan und wurde nie im Westen veröffentlicht.

In Milano’s Odd Job Collection übernehmen SpielerInnen die Rolle der elfjährigen Milano, deren Mutter ins Krankenhaus muss. Während der Sommerferien soll Milano daher bei ihrem Onkel wohnen – doch der ist selbst verreist. Allein auf sich gestellt, beschließt Milano, den Sommer trotzdem sinnvoll zu nutzen und verschiedenste Gelegenheitsjobs anzunehmen, um Geld zu verdienen – und auszugeben.

In den folgenden 40 Tagen liefert sie unter anderem Pizza aus, pflegt kranke Patienten, melkt fliegende Kühe (genau) und erlebt zahlreiche skurrile Aufgaben. Nebenbei kann sie auch das Haus ihres Onkels verschönern und sich ein bisschen Erholung gönnen.

Die optisch aufgemöbelte Neuveröffentlichung bietet dabei eben erstmals englische Texte. Dazu gibt es verbesserte Ladezeiten, ein Rewind-Feature und neue Speicherfunktionen. Löblich: Auch die originale japanische Fassung ist enthalten und kann mit englischen Untertiteln gespielt werden.

Der erste Trailer:

