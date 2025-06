Die Neuauflage von Final Fantasy Tactics kommt leider mit einem großen Haken

Mit Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles bekommt eines der am euphorischsten aufgenommenen „Final Fantasy“-Spin-Offs endlich seine lang gemunkelte Neuauflage spendiert. Bedingungsloser Grund zum Jubel könnte man meinen, aber leider zeichnet sich nun ein nicht unwesentlicher Haken ab.

In einem Interview im Square Enix Blog erklärt das Entwicklerteam, dass die Neuauflage keine Inhalte aus Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, der verbesserten PSP-Version von 2007, enthalten wird. Viele Fans zeigen sich deshalb enttäuscht.

Denn das bedeutet, dass das aktualisierte Skript, animierte Zwischensequenzen, zusätzliche Jobs, Multiplayer-Inhalte und Charaktere wie Balthier fehlen werden. Square Enix begründet diese Entscheidung mit dem vollständigen Verlust des ursprünglichen Quellcodes.

Von Grund auf neu erstellt

Wie im Interview erläutert, war dieser Verlust nicht auf Nachlässigkeit, sondern auf die Entwicklungspraktiken der 1990er Jahre zurückzuführen. Die Lokalisierung erfolgte durch Überschreiben der Daten statt durch das Verzweigen. Tools für Backup und Versionskontrollen waren kaum verbreitet. Da das Team keinen Zugriff auf den zugrunde liegenden Code hatte, musste es „The Ivalice Chronicles“ anhand vorhandener Versionen von Grund auf neu erstellen.

Dafür mussten die Entwickler das Originalspiel durchspielen, um die Systeme ertasten zu können. In einigen Fällen wurde die Programmierung durch die Analyse verbliebener Builds Zeile für Zeile neu erstellt. Dieser Einsatz verdient zwar Respekt, doch die Realität ist, dass die Inhalte von „The War of the Lions“ auf Daten basieren, auf die das Team keinen Zugriff mehr hat.

Das Ergebnis ist eine Neuauflage, die Final Fantasy Tactics modern aufbereitet, aber nicht unbedingt die vollständigste Version darstellt. Die Neuauflage des Taktik-Klassikers soll am 30. September für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheinen. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix