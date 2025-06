Tokyo Underground Killer erinnert mit einem Story-Trailer an das kriminelle Nachtleben

Es war ein gutes Jahr ruhig um Tokyo Underground Killer. Jetzt hat Entwickler Phoenix Game Productions mit einem neuen Trailer an das First-Person-Actionspiel erinnert. Der Titel soll nun im dritten Quartal 2025 nicht nur für PC-Steam, sondern auch für Xbox Series und PS5 erscheinen.

Beim Steam Next Fest, das allerdings heute endet, gibt es eine spielbare Demo. In Tokyo Underground Killer übernehmen SpielerInnen die Rolle des gefürchteten „Shinjuku Vampire“ Kobayashi, der in Tokios kriminellem Untergrund als Auftragskiller unterwegs ist.

Die neongetränkten Kulissen orientieren sich an realen Schauplätzen wie Shinjuku, Akihabara oder Shibuya. Spielerisch erwartet euch rasantes Katana-Gameplay, bei dem Horden von Gegnern, inspiriert von japanischen Dämonen, zerschnitten, pariert und durchbohrt werden. Besiegte Gegner lassen sich anschließend aussaugen, um Gesundheit und Fähigkeiten wiederherzustellen.

Zwischen den Aufträgen kehrt Kobayashi in seine Wohnung in Shinjuku zurück. Dort kann man sich entspannen, Möbel kaufen oder Minispiele im Stadtzentrum ausprobieren. Mit einem Upgrade-System lässt sich Kobayashi weiterentwickeln und mit neuen Fähigkeiten ausrüsten.

Die Geschichte des Spiels wird in dynamischen Comic-Szenen erzählt, die vom Künstler Hans „Heavy Metal Hanzo“ Steinbach gezeichnet wurden. Für den Soundtrack zeichnet Andrew Hulshult verantwortlich.

Der neue Story-Trailer:

