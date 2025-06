Nach Miku und Joker: Neuer Sonic-Racer kündigt drei weitere verrückte Kollaborationen an

Beim Summer Game Fest 2025 hatte Sonic Racing: CrossWorlds seinen letzten Auftritt. Und der war wild! Der dort präsentierte Trailer stellte vor allem neue spielbare Charaktere vor und SEGA bedient sich kräftig am eigenen Portfolio. Hatsune Miku! Ichiban Kasuga aus Like a Dragon! Und Joker aus Persona 5!

Jetzt macht SEGA dort weiter, wo man mit Geoff Keighley aufgehört hatte. Anlässlich der Kid’s Choice Awards stellte man weitere Kollaborationen vor, die ähnlich verrückt sind. Der Trailer präsentiert eine Strecke, Fahrzeuge und Charaktere aus SpongeBob SquarePants.

Außerdem werden Inhalte aus Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem und Avatar Legends folgen, welche wie die zuletzt vorgestellten Minecraft-Inhalte zum Season-Pass gehören.

In Sonic Racing: CrossWorlds gibt es erneut Strecken, die sich über Land, Luft und Wasser erstrecken, doch erstmals kommen die sogenannten Reiseringe ins Spiel. Diese beeinflussen das Renngeschehen in Echtzeit, indem sie die FahrerInnen während des Rennens in neue CrossWorlds teleportieren.

Sonic Racing: CrossWorlds erscheint am 25. September 2025. Beim Summer Game Fest bestätigte man auch eine neue „Switch 2“-Version. Handelsversionen gibt es für PS5, PS4, Xbox Series und Switch, die ihr bei Amazon* schon vorbestellen könnt.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA