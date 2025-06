„Pragmata“- und „Resident Evil“-Fans markieren sich diesen Tag im Kalender

Immer noch kaum zu glauben: Pragmata lebt. Bei der State of Play hatte Capcom das Sci-Fi-Adventure neu vorgestellt und versprochen, dass das Spiel 2026 wirklich erscheinen soll.

Stunden später trollte Capcom die Fans und Presse beim Summer Game Fest, um am Ende der Show doch noch das neue Resident Evil Requiem zu enthüllen. Den mit Spannung erwarteten neunten Teil der Reihe. Zu beiden Spielen gibt es sehr bald weitere Einblicke!

Capcom kündigte für den 27. Juni um 0 Uhr – also Mitternacht in der Nacht zu Freitag – eine neue Ausgabe von Capcom Spotlight an. Die 40-minütige Show soll aktuelle Neuigkeiten und Entwickler-Interviews zu den sehnlichst erwarteten Capcom-Spielen bieten.

Neben Resident Evil Requiem und Pragmata geht es dann auch um Monster Hunter Wilds und Street Fighter 6. Übrigens: Resident Evil Requiem wird bei der Gamescom sogar schon spielbar sein! Unten seht ihr einen Teaser-Trailer zum Capcom Spotlight.

Der Teaser-Trailer:

Bildmaterial: PRAGMATA, Capcom