The Blood of Dawnwalker zeigt unbearbeitetes Gameplay aus dem Pre-Beta-Build

Rebel Wolves und Bandai Namco haben pünktlich zur Sommersonnenwende erstmals umfangreiche Einblicke in The Blood of Dawnwalker gewährt. Im Mittelpunkt der Gameplay-Präsentation stand das Quest-System, das unterschiedliche Herangehensweisen erlaubt und weitreichende Konsequenzen für den Verlauf der Geschichte haben soll.

Gezeigt wurden außerdem zentrale Elemente wie die Fortbewegung durch die Spielwelt, das sogenannte „richtungsbasierte“ Kampfsystem, das Magiesystem und die Bandbreite an Fähigkeiten des Protagonisten Coen. Das gezeigte Material basiert dabei auf einem Pre-Beta-Build, aufgenommen auf PCs und unbearbeitet. „Rebel Wolves legt großen Wert auf transparente und ehrliche Kommunikation und zeigt das Spiel bewusst in seinem aktuellen Produktionszustand“, sagt man dazu.

Im Zentrum der Präsentation stand das Sangora-Tal, das SpielerInnen durch weitläufige Sümpfe, Gebirge, Ruinen und düstere Höhlen führt. Die größte Stadt der Region, Svartrau, bietet dabei einen deutlichen Kontrast zwischen Tag und Nacht: Während tagsüber ein reges mittelalterliches Stadtleben herrscht, enthüllen die Nächte eine düstere Realität, in der das Verhalten der SpielerInnen direkten Einfluss auf die Reaktionen der Bewohner hat.

Protagonist Coen ist ein Dämmerblut, weder vollständig Mensch noch Vampir. Tagsüber setzt er Schwert und magische Runen ein, während ihm nachts übernatürliche Kräfte zur Verfügung stehen, darunter seine Klauen und die Fähigkeit Schattenschritt, mit der er sich blitzschnell über Dächer bewegen kann.

Das „richtungsbasierte“ Kampfsystem verlangt Präzision und Timing: Angriffe müssen geblockt und konternd beantwortet werden, um Gegner effizient auszuschalten. Coens vampirische Natur spielt dabei eine zentrale Rolle. Sein Blutdurst wächst in der Nacht und kann auf verschiedene Weise gestillt werden – durch das Trinken des Blutes von Gegnern, Dorfbewohnern oder Tieren sowie durch spezielle Blutphiolen. Bleibt der Hunger unbeantwortet, schwächt das nicht nur Coens Fähigkeiten, sondern kann im Extremfall zu einem unkontrollierbaren Zustand führen, der auch die Geschichte nachhaltig beeinflussen kann.

Weitere Enthüllungen zu The Blood of Dawnwalker sollen schon bald folgen. Die Veröffentlichung des Spiels ist 2026 für PlayStation 5, Xbox und PCs geplant. Seht die Aufzeichnung der Präsentation nachfolgend!

Das neue Video:

Bildmaterial: The Blood of Dawnwalker, Bandai Namco, Rebel Wolves