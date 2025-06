Dragon Ball: Sparking! ZERO erhält bald einen neuen DLC-Charakter

Bandai Namco und Spike Chunsoft haben angekündigt, dass die Charakterauswahl von Dragon Ball: Sparking! ZERO bald Zuwachs erhält. Zu den über 180 Charakteren aus dem „Dragon Ball“-Universum gesellt sich ab dem 26. Juni der Charakter Shallot.

Dieser Saiyan-Krieger stammt aus dem kostenloses Mobilspiel Dragon Ball Legends. BesitzerInnen des Season Pass erhalten 72 Stunden frühen Zugang zu dem Charakter.

Für Bandai Namco ist Dragon Ball: Sparking! ZERO ein großer Erfolg. Seit der Veröffentlichung im Oktober 2024 ist es das bisher am schnellsten verkaufte „Dragon Ball“-Konsolenspiel. Bisher konnte es sich über fünf Millionen Mal verkaufen.

Dragon Ball: Sparking! ZERO erschien ursprünglich am 11. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam. Eine Version für die Switch 2 soll ebenfalls erscheinen. Wann genau die „Switch 2“-Version erscheinen soll, bleibt allerdings noch offen.

Charakter-Trailer:

Charakter-Trailer (Japanisch)

via Gematsu, Bildmaterial: Dragon Ball: Sparking! ZERO, Bandai Namco, Spike Chunsoft