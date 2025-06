Final Fantasy Tactics: Matsuno erklärt uns die Story-Anpassungen der Neuauflage

Bei der State of Play ließ Square Enix endlich die Katze aus dem Sack. Final Fantasy Tactics wird neu aufgelegt! Die Ankündigung von der State of Play versprach bereits zahlreiche Optimierungen für das Gameplay, darunter eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die neue „Tactical View“ und Einstellungen für die Kampfgeschwindigkeit.

Der englische Trailer kündigte außerdem „Anpassungen an der Geschichte“ an, während der deutsche Trailer an gleicher Stelle „zusätzliche Dialoge“ versprach. Das reichte schon aus, um in den sozialen Medien die ersten „Fans“ im Dreieck springen zu lassen. Die üblichen Befürchtungen. Wir haben Yasumi Matsuno gefragt, welche Änderungen vorgenommen wurden. Please find the english script below.

Als Autor des originalen Skripts arbeitet Yasumi Matsuno als „Scenario Writer and Editor“ auch an der Neuauflage. Anpassungen aufgrund aktueller Ereignisse oder des „Zeitgeistes“ verneint er. „Nicht wirklich, nein“, so Matsuno. „Das Konzept hinter der Entwicklung dieses Titels bestand darin, alles, was am ursprünglichen PS1-Spiel von 1997 so lustig und interessant war, in einem aktualisierten Format zu präsentieren.“

Anpassungen des Skripts für Sprachausgabe

Hauptsächlich sind die Anpassungen des Skriptes auf die neue Sprachausgabe zurückzuführen. Denn was gelesen gut klingt, klingt nicht zwingend auch gesprochen gut. „Das Hauptaugenmerk bei den Aktualisierungen des Skripts lag darauf, es von etwas, das das Publikum liest, in etwas zu verwandeln, das das Publikum hört. Das ist so ähnlich wie der Unterschied zwischen einem Roman und einem Theaterstück“, erklärt Matsuno uns.

Insbesondere im Japanischen ist das von Bedeutung, wo ein Text auch danach beurteilt werde, „wie schön die Schriftzeichen geschrieben aussehen, und dazu gehören Dinge wie das Gleichgewicht zwischen Hiragana (einfache, phonetische Zeichen) und Kanji“, so Matsuno. Letztere ließen Raum für Interpreten, was aber auf Kosten der Lesbarkeit und ästhetischen Schönheit gehe.

„Dies hat dazu geführt, dass wir fast die gesamte Schrift überarbeitet haben. Das heißt, dass wir zu einem Ansatz übergegangen sind, bei dem das Zuhören im Vordergrund steht, um die neue Umsetzung der Sprachausgabe zu unterstützen“, sagt Matsuno. Ihr seht: alles nicht so einfach, wie man denkt.

Abschließend sagt er: „Um ehrlich zu sein, bin ich älter geworden, seit ich das Skript für dieses Spiel geschrieben habe, und meine Wahrnehmungen haben sich entsprechend verändert. Es kann durchaus sein, dass sich dies in einigen kleinen Änderungen an der Formulierung bestimmter Zeilen widerspiegelt. Wenn sich meine Schreibtechnik verbessert hat, ist das großartig, aber wenn es nur daran liegt, dass ich älter geworden bin und mein Wahrnehmungsvermögen nachgelassen hat, dann tut es mir leid“, so Matsuno lachend.

Freut euch auf weitere interessante Einblicke aus unserem Interview in den nächsten Tagen! Die Neuauflage des Taktik-Klassikers soll am 30. September für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Switch und Switch 2 sowie PCs via Steam erscheinen. Eine Handelsversion für PS5 und Switch könnt ihr bei Amazon* schon vorbestellen.

Das Originalskipt:

Question: The announcement from State of Play already promises numerous gameplay improvements, including a revamped user interface, the new “Tactical View,” and settings for combat speed. The world has changed since 1997. Or maybe in some ways it hasn’t. The English trailer [1] announces “story adjustments,” while the German trailer [2] promises “additional dialogue.” I can imagine that matching the dialogue to the voice acting will require some changes. Will there be any other adjustments due to current events or the zeitgeist? Can you give us an example?

Answered by: Yasumi Matsuno (Original Script, Scenario Writer and Editor)

Not particularly, no. The concept behind the development for this title was just to present everything that was so fun and interesting about the original 1997 PS1 game in an updated format.

The main focus of the updates to the script was to change it from something that the audience reads to something that the audience listens to. It’s kind of like the difference between a novel and a play. It’s the difference between text that you follow with your eyes and text that you hear with your ears. The former needs to be easier to read, and in Japanese, that’s partly assessed according to how pretty the characters look written down, and that includes things like the balance between hiragana (plain, phonetic characters) and kanji (pictographic characters based on Chinese script). The latter leaves room for the performer and seeks to show off their talents to the greatest extent, sometimes at the expense of readability and aesthetic beauty.

The result of this is that we have made tweaks to almost the entire script. That is to say that we shifted to a „listening-first“ approach in order to support the new voice acting implementation.

In all honesty, I’ve grown older since I first wrote the script for this game, and my perceptions have changed accordingly. There may well be some minor changes to how certain lines are phrased that reflect this. If my writing technique has improved, then that’s great, but if it’s just that I’ve got older and my sense of perception has grown dull, then I’m sorry (laughs).

