Publisher klagen über schwache Spiele-Verkäufe auf Switch 2, aber es gibt eine Ausnahme

Die Nintendo Switch 2 legte einen Rekordstart hin und das sollte sich wohl auch in den Spieleverkäufen zeigen, oder? Nintendo kann sich auf einen gewohnt guten Verkauf von First-Party-Games gerufen. Doch die Bilanz von Drittherstellern fällt überraschenderweise recht ernüchternd aus.

Nach einem Bericht von The Game Business berichten mehrere Third-Party-Publisher von schwachen Verkaufszahlen ihrer Titel. Ein namentlich nicht genannter Drittanbieter gab sogar an, dass sich sein Spiel „unter unseren niedrigsten Schätzungen“ verkauft habe.

Die Zahlen dazu: In den USA gingen in der Launchwoche der Switch 2 rund 62 Prozent aller physischen Spieleverkäufe auf First-Party-Spiele zurück – Mario Kart World aus dem Konsolen-Bundle, das den Großteil der Hardwareverkäufe in der Region ausmachte, ist dabei sogar ausgenommen. In Großbritannien lag der Anteil von Nintendo-Spielen bei 48 Prozent. Rechnet man das „Mario Kart World“-Bundle mit ein, sind es sogar 86 Prozent.

Die meistverkauften physischen Spiele in den USA während der Launchwoche der Switch 2 waren Mario Kart World, Cyberpunk 2077 und Zelda: Tears of the Kingdom in der „Nintendo Switch 2 Edition“. In Deutschland wurden Mario Kart World, Cyberpunk 2077 und Zelda: Tears of the Kingdom am häufigsten verkauft.

Die Mehrfachnennung zeigt es bereits: Cyberpunk 2077 konnte sich als erfolgreichstes Third-Party-Spiel etablieren. Es ist gleichzeitig eines der wenigen Third-Party-Spiele, die auf eine 64GB-Cartridge setzen. Viele andere Drittanbieter erzielten mit ihren Titeln aber eher schwache Verkaufszahlen. Der Bericht von The Game Business vermutet schlicht, dass viele KäuferInnen sich zunächst mit Mario Kart World zufriedengaben und sich darüber hinaus die Abwärtskompatibilität der Konsole zunutze machten.

VGC vermutet darüber hinaus, dass viele Nintendo-Fans zunächst ältere Spiele mit Upgrades spielten, wobei auch der Preis von Konsole und Software eine Rolle spielen dürfte. Auch der „Widerstand gegen Game Key Cards“ könne ein Faktor gewesen sein. Ein Großteil der Handelsversionen setzt auf dieses Format.

Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft