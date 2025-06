Jetzt greift NetEase selbst an: Chinesen kündigen Singleplayer-Blockbuster Blood Message an

NetEase war bisher vor allem in der MMO-Ecke unterwegs. Wir hingegen haben NetEase in den letzten Jahren vor allem als Geldgeber kennengelernt. Die Chinesen investierten aktiv insbesondere in japanische Persönlichkeiten, gründeten Studios und schlossen die ersten auch schon wieder.

Zuletzt gab es einige Spiele aus China, die gezeigt haben, dass es auch ohne externe Hilfe gut klappen kann. Black Myth Wukong dient natürlich als Blaupause. NetEase Games will es jetzt auch wissen und hat mit Blood Message offiziell sein erstes vollständig auf Einzelspieler ausgelegtes AAA-Spiel angekündigt.

Entwickelt wird das cineastische Action-Adventure von 24 Entertainment (Naraka: Bladepoint) für PCs und Konsolen. Der Titel entsteht auf Basis der Unreal Engine 5 und wird durch hauseigene Technologien ergänzt, um am Ende ein immersives Spielerlebnis auf Blockbuster-Niveau zu ermöglichen.

In der Tang-Dynastie

Blood Message erzählt eine lineare, storygetriebene Geschichte, angesiedelt in den letzten Jahren der Tang-Dynastie. Im Mittelpunkt stehen ein namenloser Bote und sein junger Sohn, die im Schatten eines Aufstands in Dunhuang eine gefährliche Ostreise antreten, um eine Botschaft zu übermitteln, die über das Schicksal ihres vom Krieg zerrissenen Heimatlandes entscheidet. Die Reise führt über rund 3.000 Li – etwa 1.000 Meilen – durch öde Wüsten, wilde Landschaften Zentral- und Ostasiens bis nach Chang’an, das historische Herz des Tang-Reiches.

SpielerInnen soll ein Abenteuer mit realistischer, brutaler Nahkampfaction erwarten, das Stealth- und Survival-Elemente kombiniert. Thematisch stehen Familie, Ehre, Opferbereitschaft und kulturelle Identität im Mittelpunkt. Die Entwickler wollen dabei bewusst keine Heldenmythen rund um Kaiser oder Generäle erzählen, sondern das Schicksal gewöhnlicher Menschen in den Mittelpunkt rücken, deren Taten durch die Erinnerung zukünftiger Generationen zum Denkmal werden.

„Mit Blood Message führen wir die Spieler in eine neue Generation von Abenteuern ein“, so Zhipeng Hu, Lead Producer und Executive Vice President bei NetEase. „Als erstes komplett auf den Einzelspieler fokussiertes Erlebnis von NetEase Games sind wir nach zwei Jahrzehnten intensiven Engagements in der Spieleindustrie bereit, ein wahrhaft episches und kinoreifes Erlebnis für Spieler auf der ganzen Welt zu liefern.“ Nun denn.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Blood Message, NetEase, 24 Entertainment