Neue Verkaufszahlen: JRPG, das bei den „Game Awards“ abgeräumt hat, knackt zweite Million

Noch am Erscheinungstag, dem 11. Oktober 2024, verkündete Atlus, dass Metaphor: ReFantazio weltweit bereits über eine Million Mal ausgeliefert wurde und sich digital verkauft hat. Damit sicherte sich Metaphor den Titel als das am schnellsten verkaufte Atlus-Spiel, welches diese Marke geknackt hat.

Aus dem neusten Geschäftsbericht von SEGA gehen nun die aktuellen Verkaufs- und Auslieferungszahlen hervor. Demnach stiegen die weltweiten Auslieferungen und digitalen Verkäufe von Metaphor: ReFantazio auf über zwei Millionen Einheiten. Das bedeutet, dass seit der letzten Meldung eine Million weitere Exemplare verkauft wurden.

Metaphor: ReFantazio ist für PlayStation 4 und PS5, Xbox Series und PC via Steam verfügbar. Anfang des Jahres gab es das Gerücht, dass das JRPG ebenfalls für die Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Bislang gibt es jedoch keine konkreten Ankündigungen dazu.

Durchaus offiziell war und ist, dass Metaphor: ReFantazio bei The Game Awards 2024 nicht nur als „Game of the Year“ nominiert war, sondern auch in den Kategorien „Best Narrative“, „Best Art Direction“ und „Best RPG“ gewonnen hat. Es lohnt sich also durchaus, dem Spiel auch ohne „Switch 2“-Version eine Chance zu geben.

via Gematsu, Bildmaterial: Metaphor: ReFantazio, Atlus, Studio Zero