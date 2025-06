Shuten Order vom Danganronpa-Schöpfer stellt euch seinen Protagonisten vor

DMM GAMES und Too Kyo Games haben zwei weitere Charakter-Trailer zum kommenden „Multi-Genre-Adventure“ Shuten Order veröffentlicht. Die Videos stellen zum einen die Engel Himeru und Mikotoru vor, die dem Protagonisten zur Seite gestellt werden, sowie den Protagonisten selbst. Dieser hört auf den Namen Rei Shimobe und ist der Gründer der Shuten Order.

Die Engel leiten und unterstützen den Protagonisten als Boten Gottes. Dieser leidet an Amnesie und kann sich nicht an seinen Tod erinnern. Da sein Tod ursprünglich nicht vom Schicksal vorgesehen war, wurde er in einem temporären Körper wiederauferstanden. Verkleidet als Detektiv muss er nun den Täter finden und herausfinden, wie dieser ihn getötet hat.

Das Spiel erscheint schon am 5. September weltweit für Nintendo Switch und PCs. Shuten Order entsteht in Zusammenarbeit von DMM GAMES und Too Kyo Games unter der Leitung von Kazutaka Kodaka, dem Schöpfer der Danganronpa-Reihe. Der Titel vereint fünf verschiedene Spielsysteme in einem Abenteuer, darunter Stealth-Action-Horror und Visual-Novel-Elemente mit unterschiedlichen Perspektiven.

Engel:

Protagonist:

Bildmaterial: Shuten Order, Spike Chunsoft, DMM Games, Too Kyo Games, Neilo