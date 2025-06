Ein Klassiker eurer Kindheit ist zurück: Der legendäre Zauberlehrling bekommt ein Prequel

Es war so ein Ding mit den 90ern. Das Internet noch in den Kinderschuhen, war die „Bubble“ noch der engste Freundeskreis. Vier von fünf guten Freunden hatten ein Nintendo 64 im Kinderzimmer und ein Welthit. Das sich das Teil vergleichsweise selten, nämlich nur 32 Millionen Mal, verkauft hat, erfuhr man erst Jahre später.

Damals auch ein großes Ding in der ein oder anderen Bubble: Simon the Sorcerer. Und den holt ININ Games jetzt zurück! Der Publisher hat die Veröffentlichung von Simon the Sorcerer Origins auf den 28. Oktober 2025 datiert.

Das Prequel zum Kultklassiker wurde vor über einem Jahr angekündigt und von Smallthing Studios entwickelt. Es erscheint weltweit für Nintendo Switch, PS4 und PS5, Xbox One und Xbox Series sowie PCs. Eine Handelsversion gibt es im Store von ININ Games.

Zauberlehrling ist zurück

Mehr als drei Jahrzehnte nach seinem ersten Auftritt im Jahr 1993 kehrt der ikonische Zauberlehrling Simon in einem neuen Abenteuer zurück, das die Vorgeschichte zum ursprünglichen Spiel erzählt. Für deutschsprachige Fans gibt es ein nostalgisches Wiedersehen: Originalsprecher Erik Borner übernimmt erneut die Rolle von Simon.

Für die musikalische Untermalung sorgt ein eigens komponierter Soundtrack von Mason Fischer. Eine weitere Überraschung: Musiklegende Rick Astley ist mit von der Partie und bringt den unverwechselbaren 80er-Jahre-Soul in die magische Welt von Simon ein.

Das Spiel beginnt einige Wochen vor den Ereignissen des Originals, das damals offenließ, wie Simon eigentlich in dieser mysteriösen und magischen Welt gelandet ist, in der er seine Abenteuer erlebt. „Die ‚Simon the Sorcerer‘-Reihe nimmt einen ganz besonderen Platz in der Geschichte der Adventure-Spiele ein und hat das Genre maßgeblich mitgeprägt“, sagt Helmut Schmitz, Head of ININ Games.

Simon The Sorcerer Origins möchte den nostalgischen Stil der 90er-Jahre mit modernen Elementen wie handgezeichneter Grafik, cleveren Rätseln und einem humorvollen sowie emotionalen Storytelling verbinden. Der bekannte sarkastische Ton der Serie soll dabei auch erhalten bleiben.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Simon the Sorcerer Origins, Leonardo Interactive, Smallthing Studios