No Sleep For Kaname Date erklärt euch mit einer Chibi-Anime-Serie seine Features

Spike Chunsoft hat die Kurzfilmreihe Kaname Date’s Dreamy Drama Theater gestartet. Die fünfteilige Anime-Serie begleitet die bevorstehende Veröffentlichung von No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files und zeigt Chibi-Versionen der bekannten Figuren.

In jeder Folge geraten die Charaktere in skurrile Situationen, mit denen gleichzeitig einige Spielfunktionen des kommenden Ablegers vorgestellt werden sollen. Die erste Episode mit dem Titel „Quiz Show“ ist ab sofort verfügbar und zeigt Hauptfigur Kaname Date als Moderator einer Quizshow, in der vier Kandidaten auf seine Fragen mit seltsam anmutenden Antworten reagieren.

Weitere Episoden erscheinen jeweils dienstags bis zum 15. Juli 2025. Der neue Serienableger erscheint am 25. Juli 2025 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 und Steam. Die kultige Detektivreihe kehrt mit einem neuen Fall und frischen Gameplay-Elementen zurück.

Fans übernehmen erneut die Rolle von Kaname Date und werden mit der KI-Begleiterin Aiba eine Internet-Idol namens Iris retten müssen, die zur Teilnahme an einem gefährlichen Escape-Game gezwungen wurde. Neben den bekannten „Investigation“- und „Somnium“-Abschnitten wird erstmals der neue Spielmodus „Escape“ eingeführt.

Die Quiz-Show:

Bildmaterial: No Sleep For Kaname Date – From AI: The Somnium Files, Spike Chunsoft