Donkey Kong Bananza bestätigt Spekulationen und hat eine Überraschung für euch

Die Spezial-Direct zu Donkey Kong Bananza bestätigte gleich zu Beginn zwei Spekulationen. Ja, Donkey Kong mag Bananen. Und ja, der purpur-farbene Felsen ist eigentlich Pauline. Anschließend stellte man uns einige Welten vor, in denen es vor allem um eines ging. Felsen zerschmettern. Und goldene Bananen einsammeln.

Die alles überstrahlende Mechanik des Spiels ist die Zerstörung. Donkey Kong kann schlagen, fliegen und dabei schlagen, klatschen, rollen und dabei kaputt machen, herausreißen und dabei kaputt machen oder Dinge schwingen und damit andere Dinge kaputt machen.

Pauline kann singen und so den Weg weisen oder Geheimnisse freischalten. Außerdem kann ihr Gesang Donkey Kong verwandeln, damit der auf diese Weise noch mehr Dinge kaputt machen kann. Als Straußen-Bananza lasst ihr Eier fallen, die Dinge zerstören. Die Bananza-Form hält natürlich nur für kurze Zeit.

Nachdem die wichtigsten Dinge geklärt sind, stellt uns die Direct auch ein paar Bewohner der neuen Welt vor, ebenso wie Gegner und die Void Company, unseren Widersacher. Wir lernen Herausforderungs-Ruinen kennen und Fähigkeiten, die wir mit gesammelten Bananen freischalten können. Außerdem geht es mit einem Fotomodus ins Detail und ein Koop-Modus wird vorgestellt. Natürlich unterstützt Donkey Kong Bananza dafür auch GameShare.

Last but not least lernen wir einen amiibo kennen. Ja, Nintendo macht wieder neue amiibo-Figuren! Donkey Kong & Pauline schalten Paulines Diva-Kleid im Spiel frei. Auch andere „Donkey Kong“-amiibo sind kompatibel, ebenso wie alle älteren amiibo. Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli auf Cartridge, bei Amazon* könnt ihr vorbestellen. Am selben Tag erscheint die amiibo-Figur.

Die Aufzeichnung der Direct:

Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo