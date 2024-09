Das war … Kalenderwoche 38/2024

In der nächsten Woche findet die Tokyo Game Show statt, heute gibt es zunächst noch eine bunte Mischung an Themen. Von Rechtsstreitigkeiten über Gerüchte bis Final Fantasy ist alles mit dabei. Neben einigen Neuankündigungen haben wir zum Schluss auch noch ein Review sowie drei Previews im Gepäck. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

Es hatte sich abgezeichnet, nun ist es eingetroffen: Nintendo verklagt Pocketpair wegen Palworld (Xbox One, Xbox Series, PC). Beim Rechtsstreit geht es um Patente, hier findet ihr eine Einschätzung. Zum Switch-Nachfolger gibt es zudem ein neues Gerücht. Gibt es vielleicht zwei Bildschirme?

Einiges los war auch rund um Final Fantasy. Hinter den Erwartungen von Square Enix geblieben sind Final Fantasy VII Rebirth (PS5) und Final Fantasy XVI (PS5, PC). Wie sich Rebirth auf der PlayStation 5 Pro schlägt, seht ihr hier, außerdem haben sich die Macher zum Ende geäußert. Zur neuen PC-Veröffentlichung von Final Fantasy XVI solltet ihr laut Naoki Yoshida auf anstößige Mods verzichten. Gerüchteweise soll die ganze Trilogie zu Final Fantasy XIII neu aufgelegt werden, die Quelle ist aber einigermaßen fragwürdig. Einige neue Details zu Kingdom Hearts IV gab es von Tetsuya Nomura persönlich.

Die Branchengrößen Shinji Mikami und Suda 51 haben sich kritisch zu den Metacritic-Werten geäußert. Diese würden nämlich dazu führen, dass einzigartige Spiele seltener werden. Mit einem Casual-Update machte hingegen Dragon’s Dogma II (PS5, Xbox Series, PC) von sich reden. Dort sind beispielsweise die Schnellreisen einfach möglich.

Es folgen einige Neuankündigungen der letzten Tage! Von den Ryu Ga Gotoku Studios gab es das verrückte Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Eine weitere Überraschung war zweifellos Freedom Wars Remastered (PS4, PS5, Switch, PC), womit der Vita-Titel neu auflebt. Monster und Menschen koexistieren in MONPIC: The Hatchling Meets a Girl (Switch, PC, Mobil) und in Wildkeepers Rising (PC) gibt es Survival- und Monstersammelelemente. Dem Free-to-play-Konzept folgt Fate Trigger: The Novita (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) von Tencent. Bei Kickstarter sammelt bald My Time at Evershine (PS5, Switch 2, Xbox Series, PC), das nächste Projekt von Pathea Games. Für den Westen angekündigt wurden jeweils Raiden NOVA (PS4, PS5, Switch, PC) (Link) und Lord of Nazarick (PC, Mobil) (Link).

Eine Demo ist ab sofort für Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PS4, PS5, Switch, PC) verfügbar. Den recht zeitnahen Termin spendiert bekam die Otome-Visual-Novel I*CHU: Chibi Edition (Switch). Nach den zwei nächsten Charakterschüben ist das Roster von Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) (Link 1, Link 2) nun vollständig. Sehr ausführlich sahen wir die Systeme aus Sword Art Online: Fractured Daydream (PS5, Switch, Xbox Series, PC). Disney-Fans freuen sich Anfang Oktober auf Disney Pixel RPG (Mobil), sogar schon nächste Woche gibts zunächst auch noch Disney Epic Mickey: Rebrushed (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC). Ebenfalls im Oktober könnt ihr euch mit dem Farming-RPG Orange Season (PS5, Switch, Xbox Series, PC) entspannen.

Bereits auf die Tokyo Game Show vorausgeschaut hat Double Dragon Revive (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC). Mit einer Demo versucht RPG Maker WITH (Switch) zu punkten und zu Silent Hill 2 (PS5, PC) informierte Sony zur Dauer der Exklusivität. Die Spielwelt stand bei Assassin’s Creed Shadows (PS5, Xbox Series, PC) im Zentrum eines neuen Trailers. Herzerwärmend zeigte sich Petit Island (PS5, Switch, Xbox Series, PC) und Nikoderiko: The Magical World (PS5, Switch, Xbox Series, PC) hat sich große Jump-’n’-run-Vorbilder ausgesucht. Mit den Veröffentlichungsdaten aufwarten konnten auch das Farming-Game Luma Island (PC) und die Horror-Neuauflage Clock Tower: Rewind (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC).

In wenigen Tagen könnt ihr auf Kickstarter das Projekt Forge of the Fae (PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series, PC) unterstützen. Technisch nochmal verbessert erobert Darksiders II: Deathinitive Edition (PS5, Xbox Series) weitere Plattformen. Die Switch- und PC-Umsetzung von Rainbow Sea ist inzwischen verfügbar und Yakuza Kiwami zeigte sich mit Switch-Gameplay. Auf verschiedene Medien setzt das Universum rund um Unknown 9. Bei Nintendo Switch Online gab es spannende Neuzugänge in Form von vier SNES-Klassikern. Eine ganze Retro-Kollektion legt Sony zum 30. Geburtstag von PlayStation auf. Zum Netflix-Anime The Witcher: Sirens of the Deep konnten wir erste Eindrücke gewinnen.

Das neuste Review von JPGAMES ist eine sportliche Sache. In Fitness Boxing feat. Hatsune Miku (Switch) (zum Testbericht) kommt ihr auch tatsächlich ins Schwitzen. Hier sticht natürlich auch die Musik hervor.

Drei Titel konnten wir uns vorab schon anschauen. Der nächste große Wurf könnte Dragon Ball: Sparking! ZERO (PS5, Xbox Series, PC) werden, „Budokai Tenkaichi“-Fans dürfen sich freuen. Die Neuauflage Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven (PS4, PS5, Switch, PC) spielt die richtige Nostalgiekarte aus. Insbesondere die vielen Quality-of-Life-Updates überzeugen. Auch das Pokémon-Sammelkartenspiel-Pocket (Mobil) konnten wir bereits antesten. Hier waren wir von den vielfältigen Mechaniken positiv überrascht.