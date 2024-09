Ein Rare-Klassiker und zwei in Europa nie veröffentlichte SNES-Spiele sind neu auf der Switch spielbar

Nintendo hat gleich vier neue SNES-Klassiker bei Nintendo Switch Online an den Start gebracht. Diesmal sind zwei bisher in Europa unveröffentlichte Spiele dabei und auch darüber hinaus lohnt sich wieder ein etwas ausführlicherer Blick auf das Line-up.

Mit Battletoads Double Dragon gibt es ein Crossover aus Battletoads und Double Dragon von Techno Japan. Entwickelt wurde das Spiel von Rare, den späteren Entwicklern von Klassikern wie Banjo-Kazooie. Schon damals mit an Bord: David Wise, der später nicht nur Donkey Kong musikalisch prägte. Am Spiel arbeitete außerdem Steve Mayles, der viele Jahre später Playtonic mitbegründete.

Das Original erschien für das NES, die SNES-Version ist eigentlich eine spätere Portierung, die es auch für Mega Drive und Game Boy gab. Anders als viele andere Rare-Klassiker war Battletoads Double Dragon nicht Teil der Rare Replay Collection für Xbox One, insofern ist es die erste Neuveröffentlichung des Spiels und damit umso wertvoller.

Programmierer von Battletoads Double Dragon war neben Paul Machacek auch Mark Betteridge, der später auch Conker’s Bad Fur Day entwickelte und noch später der Studio Director von Rare wurde, nachdem Tim und Chris Stamper das studio verlassen hatten. 2010 verließ er Rare ebenfalls.

Cosmo Gang the Puzzle wurde 1992 von Namco entwickelt und veröffentlicht, als es mit Bandai noch nichts am Hut hatte. Der Falling-Block-Puzzler erlebte schon auf der inzwischen geschlossenen Virtual Console auf Wii und Wii U bereits eine Neuauflage, später auch in den Arcade Archives von Hamster Corporation.

Schon 1989 wurde ursprünglich Big Run von Jaleco für Arcades veröffentlicht. Die SNES-Version ist eine Portierung, die es auch für Amiga und Atari ST gab. Die SNES-Version erschien nur in Japan, die Veröffentlichung bei Nintendo Switch Online ist also die erstmalige hierzulande.



Gleiches gilt für Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shūgō. Im Westen ist die Reihe als Super Dodge Ball bekannt geworden und das spätere Maskottchen Kunio-kun feierte hier seinen zweiten Auftritt in einem Videospiel. Nach dem ersten Teil Nekketsu Kōkō Dodgeball Bu (Super Dodge Ball) gab es in Japan ein SNES-Sequel, das hier vorliegende Kunio-kun no Dodgeball da yo Zen’in Shūgō.

Der Trailer zu den Spielen:

