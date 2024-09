Im Rahmen einer Neuauflage wird ein echter SNES-Horror-Klassiker erstmals lokalisiert

Wie WayForward ankündigt, wird Clock Tower: Rewind pünktlich zur Gruselsaison in den Stores verfügbar sein. Man teilt mit, dass die Neuauflage des Survival-Horror-Klassikers am 29. Oktober für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch und PCs via Steam erscheinen wird.

Wer hat Angst vor dem Scherenmann? Heute vermutlich nur noch die wenigsten. 1995 ließ der kleine Fiesling mit Riesenschere aber noch das Blut in den Adern vieler SNES-SpielerInnen gefrieren. Und dank WayForward und Limited Run Games tut er es bald wieder! Diesmal unter anderem auch auf Deutsch.

Im Vergleich zum Original soll die aufgebohrte Neuauflage diverse frische Features bieten. Fans dürfen sich etwa auf einen neuen Titelsong von Mary McGlynn (Silent Hill) und Emi Evans (NieR) freuen.

Außerdem winkt ein neues animiertes Opening, Motion-Comic-Zwischensequenzen vor und nach dem Spiel, eine Bonus-Kunstgalerie und die Möglichkeit zur Erstellung von Save-States. In Zusammenarbeit mit Limited Run Games wird es auch eine physische Veröffentlichung geben.

In Clock Tower schlüpfen SpielerInnen in die Rolle von Jennifer Simpson, die sich im Anwesen der Familie Barrows eingeschlossen sieht. Das Problem: Sie ist nicht allein. Ein mörderischer Psychopath – der Scherenmann – macht Jagd auf Jennifer.

Wikipedia beschreibt Clock Tower als einflussreichen japanischen Horror-Titel, der seit 1992 (unter anderem neben Alone in the Dark) einen wichtigen Beitrag zur Etablierung des Survival-Horror-Genres geleistet habe. Das Spiel habe es auf viele Genre-Bestenlisten geschafft.

Ein neuer Trailer:

Bildmaterial: Clock Tower: Rewind, WayForward, Limited Run Games, Human Entertainment, SUNSOFT