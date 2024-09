Neue Details: Schauplätze, Kampfstile und Story von Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Im Nachgang der Ankündigung im Rahmen des RGG Summit 2024 haben Sega und Ryu Ga Gotoku Studio zahlreiche weitere Details zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii veröffentlicht. Ihr schlüpft bekanntlich in die Rolle von Goro Majima, der in diesem Gaiden-Ableger die Hauptrolle spielt.

Als Pirat auf offene See und auf der Suche nach Madlantis erfindet er sich neu. An einem Strand angespült, natürlich ohne Erinnerungen, startet der Ex-Yakuza als Piratenkapitän neu durch. Das erste Gesicht, welches er sieht, ist das des kleinen Noah, der ihm Wasser anbietet.

Natürlich dauert es nicht lange, bis Majima in Konflikt mit (anderen) Kriminellen gerät. Er wird verwickelt in eine Suche nach einem legendären Schatz, für den er sich eine einzigartige Crew zusammenstellt und sein Schiff aufrüstet. Trefft ihr auf hoher See auf feindliche Schiffe, dann bricht ein Echtzeit-Kampf per Kanonenschlag aus.

Kampfstile: Mad Dog und Pirate

Das Kampfsystem orientiert sich, Gaiden-typisch, an der Action der frühen Serie. Das heißt, es gibt Echtzeit-Fights mit Kampfstilen, diesmal stehen „Mad Dog“ und „Pirate“ zur Verfügung. Heftige Schläge, explosive Combos, Takedowns und Finisher. „Mad Dog“ setzt auf Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Flair. Im „Pirate“-Stil kämpft ihr mit zwei Kurzschwertern und trickreichen Piratenwerkzeugen.

Die Story schließt an Infinite Wealth an. Vor einem halben Jahr hat sich Majima noch mit Kiryu zusammengetan, um eine gewaltige Schlacht im Millenium Tower zu schlagen. Jetzt liegt er am Strand von Hawaii, ohne Erinnerungen. Nicht einmal an seinen Namen kann er sich anfangs erinnern.

Neben Noah Rich, dem kleinen Jungen, trefft ihr unter anderem auf Jason Rich, einen Bar-Besitzer und Noahs Vater. Weitere Charaktere sind der Bodyguard Masaru Fujita, der Ex-Patriarch der Shingaki-Familie Teruhiko Shigaki, Rodriguez und Mortimer, der Kopf der lokalen Mortimer Armada.

Die Schauplätze

Das Abenteuer beginnt auf Rich Island, eine abgelegene Insel der Hawaii-Gruppe. Schnell wird Madlantis das Ziel von Goro Majima, dessen Name offensichtlich ein Wortspiel ist. Die geheime Insel ist die Heimat mehrerer krimineller Organisationen, die dort nebeneinander existieren. Es gibt ein weitläufiges Vergnügungsviertel und ein Kolosseum, das als Zentrum für die Piraten dient. Nele Island ist die heilige Stätte der Palakana, eine seit langem bestehende, religiöse Gruppe auf Hawaii. Und auch auf Hawaii und Honolulu selbst verschlägt es euch.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii wird schon am 28. Februar 2025 für PCs, Xbox und PlayStation erscheinen. Für den Westen ist bereits eine Collector’s Edition angekündigt und auch eine normale Handelsversion für PS5 wird es diesmal geben. Bei Amazon* könnt ihr diese schon vorbestellen.

via Gematsu, Bildmaterial: Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii, SEGA, Ryu Ga Gotoku Studio