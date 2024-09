Für den Switch-Nachfolger: My Time at Evershine erweitert „My Time“-Reihe um neuen Twist

Pathea Games hat heute das neue My Time at Evershine angekündigt. Der Nachfolger zu My Time at Portia und My Time at Sandrock soll dabei ausdrücklich die zukünftige Nintendo-Plattform erscheinen, ebenso wie für PlayStation 5, Xbox Series und PCs.

My Time at Sandrock habe etwa 12 Millionen US-Dollar gekostet und das Budget von Evershine soll in der ähnlichen Größenordnung liegen, führt Creative Director Zifei Wu in der heutigen Ankündigung aus. Ihr ahnt vielleicht, wo die Reise hingeht.

Man plant mit einer Kickstarter-Kampagne zusätzliche Mittel einzusammeln, um in „dieser frühen Entwicklungsphase“ besser planen zu können und das direkte Feedback der Community einzusammeln, während man noch über die wichtigsten Elemente des Spieldesigns entscheidet.

Die Kickstarter-Kampagne soll am 24. September an den Start gehen und ihr könnt euch hier bereits eine Erinnerung einrichten. Zum Finanzierungsziel, zu Stretch-Goals und anderen Kickstarter-relevanten Dingen gibt es heute noch keine Details. Wohl aber zum Spiel selbst.

Evershine soll auf dem Erfolg der Vorgänger aufbauen und sowohl Fans von RPGs als auch Lebenssimulationen gefallen. Unique-Sellingpoint soll diesmal eine neue Mechanik sein. Kleinere Routineaufgaben sollen ab sofort andere Charaktere übernehmen.

Dazu führt die Pressemeldung aus: „In My Time at Portia und My Time at Sandrock schlüpften die Spieler in die Rolle des Erbauers, der die Aufgabe hatte, wichtige Arbeiten zu erledigen, um die Stadt am Laufen zu halten – oft übernahmen sie Arbeiten, die andere mieden. My Time at Evershine führt jedoch eine neue Dynamik ein, die die Rolle des Spielers verändert und Sie vom Erbauer zum Bürgermeister befördert.“

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: My Time at Evershine, Pathea Games