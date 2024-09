Nintendo lässt Anwalts-Bombe platzen: Palworld auf Unterlassung verklagt

Zu Jahresbeginn ging Palworld nicht nur aufsehenerregend und mit Spielerzahlen in Rekordhöhe in den Early-Access. Das Spiel sah sich auch Plagiatsvorwürfen von Fans ausgesetzt, die durchaus ernstzunehmend schienen. Das nahm so viel Fahrt auf, dass The Pokémon Company sogar ein offizielles Statement herausgab. Ein Novum, denn normalerweise äußert man sich zu diesen Vorgängen nicht öffentlich.

Man wolle alle Handlungen untersuchen und geeignete Maßnahmen ergreifen, hieß es damals. Bis in den Sommer hinein passierte nichts und Pocketpair-CEO Takuro Mizobe wunderte sich sogar öffentlich: „Wir haben überhaupt nichts gehört“, sagte Mizobe im Juni. „Nintendo und die Pokémon Company haben sich nicht an uns gewendet.“ Offensichtlich hat man sich nur intensiv vorbereitet, denn heute ließen Nintendo und The Pokémon Company die Anwalts-Bombe platzen.

Nintendo verklagt Palworld-Entwickler Pocketpair nämlich. Vorwurf: Verletzung „mehrerer Patentrechte“. In einem kurzen Statement auf der Nintendo-Website bestätigt man die Klage, die man bei einem Gericht in Tokyo eingereicht habe.

Nintendo fordert nun „eine Unterlassungsverfügung gegen die Patentverletzung und Schadensersatz mit der Begründung, dass Palworld, ein von der Beklagten entwickeltes und veröffentlichtes Spiel, mehrere Patentrechte verletzt“.

Die juristische Vorbereitung auf eine solche Klage braucht sicherlich Zeit. Trotzdem kommt sie für viele in der Branche überraschend. Eine Interpretation war damals, Nintendo und The Pokémon Company hätten sich kaum öffentlich geäußert, wenn das Anwaltsteam eine ernsthafte Handhabe hätte. Der ehemalige Chefjurist von The Pokémon Company sah das von Anfang an anders, hielt Palworld für eine „unsinnige Abzocke“ und wunderte sich, dass es überhaupt soweit gekommen war.

Gegenüber Game File sagte ein Nintendo-Vertreter: „Wir haben die Klage zu dem Zeitpunkt eingereicht, an dem wir die Inhalte, die Gegenstand der Klage sind, sorgfältig untersucht haben. Wir werden uns nicht zu Themen äußern, die sich auf den Inhalt der Klage beziehen.“

„Nintendo wird auch weiterhin gegen jede Verletzung seiner geistigen Eigentumsrechte, einschließlich der Marke Nintendo selbst, vorgehen“, heißt es in der heutigen Erklärung des Unternehmens, „um das geistige Eigentum zu schützen, das es sich über die Jahre hart erarbeitet hat.“

Und was sagt Pocketpair? Vor etwa einer Stunde veröffentlichte man einen Beitrag bei Twitter. Man habe einen Hotfix für einen schwerwiegenden Fehler in der Xbox-Version auf den Weg gebracht. „Vielen Dank für euren andauernden Support von Palworld“. Was nun wohl aus der von vielen Fans herbeigesehnten Switch-Version wird?

via Eurogamer, Game File, Bildmaterial: Palworld, Pocketpair